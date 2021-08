Mol og Sørum klar for finale etter overlegen seier – tidenes første norske OL-medalje i sandvolleyball

Anders Mol og Christian Sørum er klare for OL-finale i sandvolleyball og har dermed sikret seg OL-medalje. Dette er første gang Norge vinner en OL-medalje i sandvolleyball.

Norge - Latvia 2-0 (21-15, 21-16)

Norges lag sikret OL-medalje etter å ha slått Martins Plavins og Edgars Tocs fra Latvia i semifinalen torsdag.

Nå er det klart at Mol og Sørum møter ROC i finalen, etter at Vjatsjeslav Krasilnikov/Oleg Stojanovskij overrasket og slo Qatar.

Dermed blir det ikke slik det norske laget hadde håpet på. I følge trener Kåre Mol ønsket de nemlig å møte Qatar i finalen, som de mener er det beste laget.

– Vi har sagt at vi ønsker Qatar. Vi er nummer 1 og 2 i verden sammen med dem. Det er en drømmefinale. Vi trener mye med dem, de er våre venner og utrolig kjekke gutter. For oss er det en motstander vi har lyst til å møte i en finale. Får vi Russland … De er ålreite de òg, sa Berntsen til latter fra de norske journalistene.

Kåre Mol mener Qatar er bedre enn russerne.

– Ja, jeg gjør det. Vi ønsker å møte de beste, sa han.

Kontrollert seier

I semifinalen var Mol og Sørum store favoritter mot latvierne som er ranket som 34 i verden og hadde god kontroll fra starten av. De norske sandvolleyballgutta fikk en strålende start og vant det første settet 21-15.

I det andre settet var Latvia langt mer med og det ble tidvis mer spennende enn i første sett. Men Mol og Sørum viste krefter og avsluttet settet svært solid. Vant 21-16 og tok seg kontrollert videre til OL-finalen i to strake sett.

– Det var jævlig digg!, ropte Anders Mol etter at seieren var i boks.

– Helt latterlig

– Vi er det yngste laget som har vært i verdenstoppen i tre år òg. Det er mange bragder vi har klart de siste tre årene. Likevel klarer vi ikke helt å skjønne det. Nå er vi det yngste laget som har kommet til finalen i OL også, og det er jo helt latterlig. Det ligger så mye arbeid bak det her, sa Mol til de norske journalistene etter kampen.

Mol har en tydelig ide om hva som er grunnen til at han og Sørum har nådd så langt.

– Vi har jobbet veldig hardt lenge, og vi satset tidlig, og jeg tror det er derfor vi får det til også.

Vestlendingen var suveren på blokkene under semifinalen, og sanket hele 10 blokkpoeng. Dette mener han selv var svært viktig for å sikre finaleplassen.

– Å faktisk klare det, å knekke latvierne enda mer ved å ta 10 blokkpoeng, det er noen av nøkkelen til at vi vinner i dag.

Ba makkeren om å steppe opp

Sørum fortalte den norske pressen at han hadde bedt Mol om sette inn et ekstra gir, da han selv ikke følte seg på topp.

– Jeg har vært tung i hele dag, og har følt meg treig i kroppen. Jeg har slitt med å sove om nettene, det er varmt og tungt. Det gikk det greit i begynnelsen, men så følte jeg meg mer og mer tung i kroppen. Så da måtte jeg bare si det til Anders, for da vet han det og kan fokusere på å bruke mer energi selv. Det er digg å ha han ved siden av meg når jeg ser sliten.

SUVEREN: Anders Mol var suveren på blokker under OL-semifinalen mot Latvia. Foto: Pilar Olivares

For Mol var det heldigvis ikke noe problem å gi en ekstra innsats, når makkeren sleit med å få kroppen til å henge med.

– Jeg føler meg fantastisk. Jeg sa det til Christian, at jeg har masse energi. Så da steppet jeg opp, og det var digg å føle at jeg hadde overskudd og at jeg fikk tatt ut alt i blokk i dag, sa Mol etter kampen.

Også trener Kåre Mol er meget fornøyd med sandvolleyguttas prestasjon i dag.

– Vi fikk det mye greiere enn det vi hadde fryktet. Det var noen deler av spillet vi ikke var helt fornøyde med i dag, men de servet kjempebra og Anders fikk til blokken sin. Noen deler av spillet var fantastisk bra i dag, og når vi summerer opp vinner vi veldig klart. Vi har en medalje og det er bare ubeskrivelig deilig, sier trener Kåre Mol.

Full fest i Strandvik

Hjemme i Anders Mol sin hjembygd Strandvik hadde flere hundre mennesker samlet seg for å følge semifinalen på storskjerm.

Venner, familie og kjente heiet frem heltene sine og jublet for full hals da seieren var et faktum.

JUBELSCENER: Slik så det ut i Strandvik da finaleplassen ble endelig sikret. Foto: TV 2.

– Dette var helt fantastisk, de spilte helt prikkfritt. Anders gjorde en super jobb, og latvierne så frustrerte ut. Hvis man er helt nøytral og ser denne kampen så er det jo dritkjedelig, for de er så overlegne. Men for oss som heier på dem så er det jo helt euforisk. De spiller med den største selvfølgelighet, det er perfeksjon i hver minste detalj. Dette var enda bedre enn forrige kamp, så hvis de fortsetter den trenden til finalen så blir det jo helt fantastisk, sier Hendrik Mol til TV 2, Anders Mols bror.

– Du kunne jo egentlig vært der selv, er det surt å måtte sitte igjen her i Strandvik?

– Nei, det var ikke så gale. Dette kommer til å gå inn i historiebøkene til Strandvik, så å være en del av det er helt magisk.

FOLKSOMT: Flere hundre mennesker hadde samlet seg i Strandvik for å se Anders Mol og makkeren spille OL-semifinale.

Feststemt ordfører

På plass var også ordfører i Bjørnarfjorden kommune Trine Lindborg.

– Det er kjempestort for oss og kjempestort for hele Norge. Men selvfølgelig er det ekstra stas for oss her i Strandvik der Anders har vokst opp, sier Lindborg til TV 2.

– At så mange har møtt opp her viser engasjementet og hvor stas folk synes det er. Folk stiller opp her og det er jo bare utrolig kjekt, legger Lindborg til.

– Og nå kan vi slå fast at det blir OL-medalje til Bjørnafjorden og Strandvik, hvordan føles det?

– Det er helt utrolig, det er fantastisk bra. Så nå skal vi bare lade opp til neste fest.