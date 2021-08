Her får Vedum samme spørsmål 17 ganger – nekter å svare

–Tidligere torsdag kritiserte Sylvi Listhaug (Frp) Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum for å ikke avklare hvorvidt han vil ha med SV i en potensiell regjering med Arbeiderpartiet eller ikke.

– Han svarer ikke på spørsmålet om hvorvidt dette også gjelder SV. En stemme til Senterpartiet eller Arbeiderpartiet vil gi makt til MDG, Rødt og SV. Når jeg tenker på dette mister jeg nattesøvnen, sier Listhaug.

Vedum møtte TV 2 til et intervju senere torsdag, der han fikk videreformidlet Listhaugs bekymring.

– Vi vil ha en regjering som er basert på Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Det har jeg hele tiden vært klar på at vi vil, sier Vedum til TV 2.

– Men kan du utelukke at Sp kan havne i regjering med SV etter valget?

– Vi ønsker en regjering med Senterpartiet og Arbeiderpartiet, gjentar han.

17 spørsmål

Totalt fikk Vedum spørsmålet om hvorvidt Sp er åpen for en regjering med SV eller ikke, 17 ganger.

Totalt 17 ganger var svaret det samme:

– Vi ønsker en Sp- og Ap-basert regjering.

– Kan du love at SV ikke slipper til i regjering med dere?

– Vi ønsker en Sp- og Ap-basert regjering, gjentar han.

Døren på gløtt

Frem til nå har Støre i denne valgkampen sagt på inn og utpust at Ap kun har én plan: en flertallsregjering med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV, men i et intervju med TV 2 torsdag holder han for første gang døren på gløtt for en Ap/Sp-regjering – uten SV.

Samtidig fastholder han at en regjering med alle de tre rødgrønne partiene fortsatt er mest realistisk. Han trekker litt på smilebåndet etter å ha sett intervjuet med Vedum.

– Jeg tror vi har hørt dette i lang tid. Han gjentar hva som er hans førstevalg, samtidig som han ikke stenger døra for et annet alternativ heller, sier han.