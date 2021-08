Russisk ekspert hyller Mol og Sørum

Tidligere landslagstrener Alex Razin snakker høyt om Anders Mol og Christian Sørums prestasjoner de siste årene, og frykter de kan bli for sterke for ROC.

I de sene kveldstimene i Shiokaze Park torsdag brøt det ut i stor jubel.

ROC (Den russiske olympiske komité) kvalifiserte seg til den olympiske finalen i beachvolleyball for første gang.

– Jeg føler jeg kan fly! bryter det ut fra den tidligere landslagstreneren Alex Razin etter russerne vant semifinalen mot Qatar.

– De spiller så vakkert

Razin var russisk landslagstrener fra 2010 og frem til OL i Rio. Nå er han ekspert og kommenterer ROCs kamper under OL.

– Jeg er så glad og jeg er så glad for gutta mine. Det er helt fantastisk. Det er første gang i russisk historie.

Og i finalen møter de ingen ringere enn den norske duoen Anders Mol og Christian Sørum.

– Norge er også i finalen for første gang ... sier Razin og tar en pause.

– Det kommer til å bli hardt, men en fantastisk kamp. De er så sterke og har super-god kommunikasjon, og fantastisk teknikk. Jeg forteller til det russiske folk at de skal se på de gutta (Mol og Sørum). De spiller så vakkert. Alle må se på den teknikken og lære seg den.

– Hvor mye betyr dette for russisk beach volleyball?

– Vi er allerede verdensmestere og det er første steg. Men OL er det neste nivået. Det er hvert fjerde år og VM er hvert andre. OL-medalje er dobbel så stort, forteller Razin. Duoen Vjatsjeslav Krasilnikov og Oleg Stojanovskij tok VM-gull i 2019.

RIVALENE: Her er duoen som skal prøve å stoppe Mol og Sørum. Foto: Daniel Leal-olivas

Ikke drømmemotstander

Da trener Kåre Mol møtte pressen etter Norges semifinale, var både han og Jetmund Berntsen klare på hvem som var drømmemotstandere i kampen om gullet.

– Vi har sagt at vi ønsker Qatar. Vi er nummer 1 og 2 i verden sammen med dem. Det er en drømmefinale. Vi trener mye med dem, de er våre venner og utrolig kjekke gutter. For oss er det en motstander vi har lyst til å møte i en finale. Får vi Russland … De er ålreite de òg, sa Berntsen til latter fra de norske journalistene.

Etter seier i begge sett, slo Russland Qatar. Dagen derpå forteller trener Mol at fortsatt skulle ønske de skulle møte Qatar i kampen om gullet.

– Det var som vi fryktet. Qatar er litt pinglete i de store anledningene. Det har vi sett før også. Kvalitetsmessig er Qatar kjempebra, og de løper så lett i sanden at det bare er å være misunnelig, sier Kåre Mol.

En russisk bjørn og en tekniker

Russerne vil gi dem hard kamp.

– De spiller kraftfull volleyball. Da har en meget bra blokkspiller som er høyere enn Anders. Det er to russiske bjørner, sier Kåre Mol før han avbryter seg selv og fortsetter:

– Nei, det er en russisk bjørn og en russisk tekniker.

Russerne går til finalen med selvtillit.

– Vi er et av de sterkeste lagene i verden. Det har vi bevist i denne turneringen, sier 206 cm høye Oleg Stoyanovskiy til TV 2 etter seieren i semifinalen.

– Norge har vært et av de sterkeste lagene de siste to-tre årene. De har spilt veldig bra og de har fortjent å komme til finalen. Det blir en fantastisk kamp og vi skal nyte den.

– Har dere lagt strategien?

– Det blir det samme som alltid: slå hardt og serve i midten, slår Stoyanovskiy fast med et smil om munnen.