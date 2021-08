Er dette Norges sprekeste trafikkdirigent?

Etter at Statens vegvesen oppdaget større skader på Stavåbrua i Rennebu, måtte de stenge av store deler av trafikken.

Gjennom sommeren har derfor kun et kjørefelt vært åpent, til stor forargelse for trafikantene langs trøndelagsvegen.

Og med det fikk 22 år gamle Kamilla jobb som trafikkdirigent ved broen. Vanligvis er bilister hissige og irriterte når trafikken går sakte, og det ville 22-åringen gjøre noe med:

Kamilla er nemlig en dansende trafikkdirigent.

– Jeg har det veldig koselig på jobb.

Se Kamilla danse :

– Alltid et smil

Det hele startet en dag det hadde vært uvanlig mye kø gjennom hele dagen.

– Jeg og en kollega ble så glade for at køen begynte å flytte på seg at vi begynte å danse. Vi fikk positiv respons, og etter det fortsatte jeg bare å danse.

Det var NRK Trøndelag som omtalte saken først.

Ifølge Kamilla setter trafikantene stor pris på underholdningen når de står i bilkøen.

– Jeg ser nesten alltid et smil på flesteparten av dem. Folk vinker, tuter og viser tommel opp til meg, sier hun.

KOSER SEG PÅ JOBB: De åtte timene på jobb raser av gårde for Kamilla (22). Foto: Frank Lervik

Av de som måtte stå i kø denne torsdagen var det bare smil å få.

– Dette er bare koselig, sier et ektepar TV 2 møter i en av køene.

– Det er kjekt å ha noe underholdning når vi venter, forteller en familie på tur.

– Dansende trafikkvakter er vi veldig happy med, rekker en annen å si før han før kjøre videre.

Får tiden til å gå

Vaktene til Kamilla varer fra 15:00-23:00, og hun er tydelig på at dansingen fører til at tiden går fortere når hun er på jobb.

– Jeg liker å danse og ha det kjekt, så jeg tror det hadde blitt kjedelig om jeg ikke hadde hatt noe musikk.

Klassikeren Macarena er Sørgaards favorittsang å danse til.

– Den er artig, for den kjenner jo folk til, sier hun mens hun illustrerer den ikoniske dansen som tilhører den spanske 90-tallslåten.

– Kø gjør folk sure

Broen har behov for manuell dirigering frem til november.

Noe dansende dirigering blir det nok dessverre ikke helt frem til det - med mindre noen andre dirigenter kjenner på kallet. Kamilla holder nemlig bare på i fire uker til.

– Kø gjør folk sure. Jeg tror jeg gjør dem til gladere sjåfører.