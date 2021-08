Smitten stiger i Oslo – derfor slår ikke kommunen alarm

Det siste døgnet er det registrert 81 nye smittetifeller i Oslo. Det har den siste uken vært en stigende smittetrend i hovedstaden.

Men mens Bergen kommune torsdag ettermiddag kaller inn til pressekonferanse om smittesituasjonen der, sitter Oslo kommune foreløpig stille i båten.

– Vi tenker at utviklingen vi ser nå er som forventet. Det som er litt interessant med tallene vi ser nå, er at halvparten av de som får påvist smitte har blitt smittet utenfor Oslo – enten på ferie i utlandet eller andre steder i landet, sier helsebyråd Robert Steen til TV 2.

Han understreker at det derfor ikke er snakk om villsmitte i Oslo, og at kommunen foreløpig føler de har grei kontroll på situasjonen.

– Og fordi det er et strengt testregime på blant annet flyplasser, så fanger vi også opp mange av de tilfellene som er, sier han.

Venter ytterligere økning

Steen sier det var ventet at smittetallene ville øke etter sommerferien.

HELSEBYRÅD: Robert Steen på et tidligere pressetreff om koronasituasjonen. Foto: Terje Pedersen / NTB

De neste ukene er det ventet at enda flere vil komme tilbake til hovedstanden, for skole- og studiestart.

– Vi har sett en oppblomstring i smitten etter hver ferier helt siden pandemien startet. Vi må nok regne med at smitten øker ytterligere de neste ukene, men nå er vi også i en situasjon hvor stadig flere blir vaksinert. Det betyr at vi tåler høyere smittetall uten at alvorlighetsgraden stiger tilsvarende, sier han.

Foreløpig er 86 prosent av den voksne befolkningen vaksinert med minst en dose. De fleste i risikogruppene er fullvaksinert.

– Det er rundt 14 prosent som ikke har tatt vaksinen foreløpig, selv om de har fått tilbud om det. Det tror jeg i stor grad handler om at de er på ferie, sier han.

Fryktet villsmitte i sommer

Robert Steen sier han enkelte ganger i sommer har vært bekymret for smittesituasjonen i Oslo, etter at det ble åpnet kraftig opp i begynnelsen av juli.

– Det har vært mye strålende vær, og jeg har gått rundt i byen og sett at folk har kost seg ordentlig på restauranter og badesteder etter et tungt år. Jeg har vært litt redd for at dette skulle føre til økt smitte, men det gjorde det ikke, og det er jeg glad for, sier han.

Viktige tiltak

Steen understreker likevel at det er viktig å huske at pandemien enda ikke er over.

– Det er ingen grunn til å slå alarm nå, og det er stort sett fordi folk er flinke til å overholde de grunnleggende smittevernreglene. Vi skal være årvåkne, og det er viktig at alle holder meteren, bruker munnbind der det ikke er mulig å holde avstand og holder seg hjemme ved symptomer, sier han.

Oslo hadde tidligere i år svært strenge tiltak, men følger nå de nasjonale tiltakene. Steen håper det ikke vil være nødvendig å innføre nye tiltak i hovedstaden.

– Er det noe pandemien har lært meg, er det at det ikke er mulig å love noe. Plutselig kommer det en ny mutant og en situasjon vi ikke har kontroll på, sier han.

Men han undestreker at det per torsdag ikke foreligger noen planer om videre tiltak.

– Og det er jeg glad for. Jeg tror det er veldig bra for oslobefolkningens mentale helse at vi kan leve mer normalt. Så er det bare å huske på at viruset fortsatt finnes, sier han.