Jakob Ingebrigtsen klar for finale: – Det var perfekt gjennomført

Etter at bror Filip røk ut i forsøket, er det kun Jakob igjen for å redde Ingebrigtsen-familiens ære. I torsdagens semifinale la Ingebrigtsen seg bakerst fra start, før han raskt gikk opp i tet og tok kommandoen. Nordmannen ble etter hvert passert av Stewart McSweyn, men Ingebrigtsen så aldri ordentlig truet inn. Til slutt løp han inn på en andreplass på tiden 3.32,13 , bak Abel Kipsang som løp inn til ny olympisk rekord med tiden 3.31,65.

Blir provosert

– Det var perfekt gjennomført. Han hadde veldig god kontroll. Han kan løpe 3.28 i finalen, sier Gjert Ingebrigtsen på et Discovery-sendt intervju etter løpet.

Jakobs europerekord på distansen er 3.28,68.

Gjert forteller at sønnen ikke har snakket noe særlig om løpet på forhånd.

– Jeg er jo aldri trygg. Han er jo som et bomberom, han er så lukket. Han liker godt at faren er ødelagt av nervøsitet. Vi har snakket masse sammen, men ikke om løpet. Jeg lurer på om jeg skal reise hjem i morgen. Jeg har jo ingenting her å gjøre, jeg får jo ikke snakket med han om taktikk, jeg får jo ikke være med på noen ting, sier en Gjert i det litt spøkefulle hjørnet.

Det beklager Jakob.

– Jeg må vise litt medfølelse med han. Samtidig blir jeg lettere provosert når folk legger seg opp i taktikken min. Jeg er jo litt ego. Det er min jobb å løpe dette løpet, sier han til TV 2.

– Han prøver jo bare å hjelpe, men det er opp til oss å løpe disse løpene. Vi kan ikke være avhengige av at folk hjelper.

– Innstilt på å løpe fort

Også Jakob var fornøyd.

– Det kjennes bra ut. Det går jo fortere enn det det trenger å gjøre. Noen føler at de er så dårlige på noen områder at de er nødt til å kjøre et løpsopplegg som dette. Det koster mye for alle, så det er ikke noe grunn til å stresse på det. Jeg er klar for finalen og gleder meg til å løpe på lørdag, sier han til TV 2.

– Jeg føler selv at jeg løper fram og bremser så godt jeg kan, men det er jo folk som vil løpe enda fortere. Det er vanskelig å si hvor mye det koster, men jeg prøver bare å spare så mye jeg kan. Samtidig så må man bruke litt krefter på å komme videre i et løp som dette.

Han forventer en meget rask finale, og ser ikke for seg et lureløp.

– Banen er veldig rask. I kveld får vi bekreftet at det er veldig gode forhold. En finale vil gå raskere. Vi ser at folk løper mer på kondisjon nå enn de gjorde før, som gjør at løpene går fortere. Det skal i utgangspunktet passe meg bra, mener han.

Trekker frem Ingebrigtsen og Cheruiyot som de fremste kandidatene

Stewart McSweyn mener at mange av utfordrerne er sterke, og trekker frem Jakob og Cheruiyot.

– Jeg føler at det blir et raskt løp. Vi kan få se noe ganske utrolig. Jeg tror det kommer til å bli et ganske spennende løp, sier den australske løperen til TV 2.

Han kommer neppe til å ta teten selv.

– Jeg tror kanskje jeg kommer til å etterlate det til noen andre. Jeg tror ikke Cheruiyot vil ha et sakte løp, så jeg tror han vil lede an, spår McSweyn.