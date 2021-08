Derfor venter politiet med å avhøre Jan Helge Andersen

18. februar kom nyheten om at Baneheia-saken gjenåpnes. Like før sommeren kunne Viggo Kristiansen forlate Ila fengsel i Bærum – et sted han har vært i store deler av sitt voksne liv.

Hovedårsaken til at Gjenopptakelseskommisjonen besluttet å gjenåpne saken, er at de mener det er tvil om DNA-beviset og mobilbeviset.

Politiets kanskje viktigste bevis i rettssaken var imidlertid forklaringen til Jan Helge Andersen (40). Mens Kristiansen hele tiden har nektet for å ha vært på åstedet og deltatt i handlingene, knyttes Andersen til åstedet gjennom tekniske bevis og egen forklaring.

Andersen ble i retten trodd på at Kristiansen ledet an og truet ham til å utføre drap og overgrep.

Etterforsker for fullt

I disse dager jobber flere politifolk på drapsavsnittet i Oslo politidistrikt med å gjennomgå tusenvis av sider med etterforskningsdokumenter fra da saken ble etterforsket på tidlig 2000-tall.

Samtidig gjør de flere nye etterforskningsskritt, blant annet har de hentet inn nye DNA-prøver fra både Andersen og Kristiansen, samt annet personell som jobbet med saken og hadde befatning med bevisene.

Etter hvert skal gjennomgangen av de gamle etterforskningsdokumentene, samt de nye bevisene som eventuell fremskaffes, vurderes av statsadvokatene i Oslo.

Til slutt er det Riksadvokaten som står overfor to valg: Å ta ut tiltale og stille Viggo Kristiansen for retten igjen eller å henlegge saken.

LØSLATT: Viggo Kristiansen og hans far avbildet på en bensinstasjon langs E18, kort tid etter løslatelsen fra Ila fengsel 1. juni i år. Foto: Frode Sunde / TV 2

Det første vil innebære at påtalemyndigheten mener at han har begått drap og voldtekt. Det andre vil innebære en full frifinnelse av Kristiansen.

Vil være forberedt

Overfor TV 2 bekrefter statsadvokat Andreas Schei at de planlegger å gjøre et avhør med Jan Helge Andersen, men at det foreløpig ikke har funnet sted.

Etter det TV 2 forstår var planen at dette skulle skjedd før sommeren, men det skjedde ikke. Andersen blir tidligst avhørt i slutten av august.



AKTOR: Statsadvokat Andreas Schei skal vurdere bevisene i Baneheia-saken. Foto: Terje Pedersen / NTB

Årsaken er at etterforskerne ønsker å være best mulig forberedt.

– Vi ønsker å ha mest mulig av den tekniske etterforskningen ferdig når han avhøres, sier Schei.

Han vil ikke si noe om hvilke tekniske svar de søker å få svar på, annet enn at det gjøres flere etterforskningsskritt.

Krevende, men klar

Jan Helge Andersens advokat, Svein Holden, sier til TV 2 at de hadde et møte med politiet før sommerferien.

VIL PRATE: Svein Holden, som representerer Jan Helge Andersen, varsler at hans klient er klar til å svare på politiets spørsmål. Foto: Cornelius Poppe / NTB

– Der ga vi beskjed om at Andersen vil stille i avhør når politiet måtte ønske det.

– Hvordan ser din klient på å stille i avhør?

– Det er utvilsomt krevende for ham igjen å forklare seg om hendelsen, men samtidig har han ingen grunn til å frykte noe som helst. Andersen fastholder at hans tidligere forklaringer i saken er korrekte, men han vil naturligvis svare på de spørsmålene politiet måtte ha, sier Holden.