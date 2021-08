Denne maskinen gir nytt håp i kampen mot føflekkreft

Flere tusen nordmenn rammes av hudkreft, hvert eneste år. Melanom, som også kalles føflekkreft, er den mest alvorlige formen for hudkreft, og det er viktig at den oppdages så tidlig som mulig.

3D-scan

Teknologisk er det gode nyheter i kampen mot føflekkreft. Inspirert av underholdningsindustrien har det blitt utviklet 3D-maskiner og håndholdte mikroskop, som begge kan bidra til å oppdage kreften på så tidlig stadium som mulig.

Se hvordan den virker i videoen øverst!



En ny type maskin med 92 kameraer lager et 3D-bilde av kroppen til pasienten. Det blir mulig for legene å zoome inn på alle kroppens flekker for en grundig undersøkelse. Dette er ikke minst et velkomment tilbud for utsatte pasienter som gjerne må sjekkes i flere timer manuelt. Eventuelle nye føflekker vil også bli oppdaget lettere.



Amy Arsuaga har hundrevis av føflekker over hele kroppen, og har økt risiko for å utvikle føflekkreft.

– Å være halvnaken foran en lege i fire timer gjør at man ikke er så ivrig på å komme tilbake, sier hun til CBS.

En annen nyvinning er et håndholdt mikroskop som tar bilder under huden på cellenivå. Her kan legene finne endringer i huden lenge før det bli synlig for et vanlig øye.

Også på hjemmefronten kan det bli lettere å identifisere mistenkelige føflekker. Google tester nå en funksjon som skal tillate folk å laste opp bilder, og slik kunne gjøre en bedre vurdering om man bør oppsøke lege.

Færre oppdagede tilfeller under pandemien

Tall fra Kreftregisteret for perioden mars til september 2020 viser en nedgang i antall melanomtilfeller på 10 prosent sammenlignet med samme periode i 2019.

Men nedgangen i oppdagede tilfeller, er trolig ikke positiv. Melanom og annen hudkreft er normalt blant de kreftformene som øker aller mest i oppdagede tilfeller, og man frykter at det er pandemien som har fått mange til å utsette å oppsøke lege.

I forbindelse med Hudkreftdagen 26. mai i år gjennomførte Respons Analyse en undersøkelse for Kreftforeningen. Der fikk de bekreftet at pandemien har fått noen til å unnlate å gå til lege.

Undersøkelsen viser at 12 prosent av menn og 17 prosent av kvinner oppdaget mistenkelige hudforandringer iløpet av året. To prosent av disse svarte at de har utsatt legebesøk, tross mistanke om hudkreft, på grunn av koronapandemien.

Menn venter for lenge

Undersøkelsen viste også at menn er mer tilbøyelig til å utsette legebesøk enn kvinner.

Statistikken viser videre at nesten like mange menn og kvinner får diagnosen hudkreft, men dødeligheten blant menn er nesten dobbelt så stor. I 2019 var det 182 menn og 98 kvinner som døde av føflekkreft i Norge.

– Studier har vist at svulsten er tykkere og mer alvorlig hos menn når de kommer til behandling. Det betyr dessverre dårligere prognose og er trolig grunnen til at flere menn dør, uttalte generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen til NTB i mai.

Norge er på verdenstoppen i antall hudkrefttilfeller. Opp mot 90 prosent av tilfellene har sammenheng med UV-stråling fra sol og solarium. Gode solvaner med høy solfaktor, solbriller og å unngå solen de timene på dagen den er sterkest, er derfor gode råd for å unngå kreftformen. Dette gjelder uansett om du trives på solsengen eller om du bare driver utendørsaktiviteter.