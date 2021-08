Slår alarm om jordmormangel: – Nå er det kritisk

– Det er veldig stor mangel på jordmødre, spesielt inne på helseforetakene, sier Lene Bachmann, jordmor og regionleder i Region Sør-Øst.

De ansatte ved sykehusene har lenge varslet en jordmorkrise, og opplever at stadig flere går til kommunene eller private aktører.

– Det er for så vidt en bra ting at kommunene får dekket sine stillinger, men for oss som jobber på sykehus så er det absolutt kritisk, forteller Bachmann.

Nå krever hun at helseministeren og politikerne kommer på banen.

– De må øremerke midler til fødsel- og barselomsorgen, og sørge for en lønn som står til det ansvaret jordmødrene har, sier Bachmann.

BEKYMRET: Regionleder Lene Bachmann mener jordmormangelen er kritisk ved norske sykehus. Foto: TV 2

– En varslet vikarkrise

Mangelen på vikarer har også blitt mer kritisk under pandemien når sykehusene ikke har kunnet importere utenlandske vikarer fra Sverige eller Danmark.

– Det har vært kanskje 2-4 vikarer på hvert store sykehus og det er altfor lite. Så det har vært et enormt arbeidspress på egne jordmødre dette året, sier Bachmann.

Årsakene til at jordmødre slutter er blant annet pressende arbeidsforhold, og de som jobber med ultralyd er blant dem som går til det private.

– Det har blitt et veldig attraktivt marked ute i det private nå, spesielt nå med utrullingen av tidlig fosterdiagnostikk og NIPT-test, hvor jordmødre er veldig attraktive og tilbys gode lønninger, sier Bachmann.

Hun spår i tillegg en kommende krise når flere av dagens jordmødre forsvinner om ikke lenge.

– Vi har en stor bolk som går av med pensjon nå i nærmeste fremtid, så denne krisen er på ingen måte lettløst. Det må settes inn tiltak, mener regionlederen.

ANSETTER: Dr. Dropin ansetter jordmødre til sine klinikker. Foto: Annika Byrde/NTB

– Regjeringens ansvar å utdanne flere

Også flere private aktører, som Dr. Dropin, henter inn jordmødre.

– Vi ansetter dem for å gi et godt og helhetlig tilbud til våre kvinnelige pasienter, både før, under og etter graviditet, sier daglig leder Daniel Sørli.

Til tross for at jordmødrene hentes inn fra det offentlige, mener han det ikke er deres ansvar at mangelen er stor.

– Norge har et stort behov for flere jordmødre, og det er regjeringens ansvar å utdanne flere, sier Sørli.

Han forklarer at blant de rundt 7.000 jordmødrene i Norge, ansetter Dr. Dropin kun et fåtall.

– Mange av disse er på vei bort fra helsevesenet fordi forholdene på en del sykehus er så presset at de ikke klarer å stå i jobben. Da tenker vi at det er fornuftig at vi kan bruke den fantastiske kompetansen de har, men hos oss i stedet, sier Sørli.

BEMANNING: Helseminister Bent Høie ier de jobber med å øke bemanningen ytterligere. Foto: Terje Pedersen/NTB

– Har skaffet over 200 flere årsverk

Regjeringen svarer at de har sørget for over 200 flere årsverk med jordmødre i kommunene. Samtidig jobber de med å forbedre bemanningen på sykehusene.

– Det at vi har satset på så mange flere jordmødre i kommunene kan ha gjort det vanskeligere for sykehusene å rekruttere. Jeg tror likevel ikke det har vært feil, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Han tror også behovet er større fordi fødeavdelingene har fått mer kompliserte fødsler.

– Flere av de fødende er eldre, flere har underliggende sykdommer og det gjør at belastningen på fødeavdelingene har blitt større, selv om det ikke fødes flere, sier Høie.

– Må sørge for at folk vil bli i yrket

Stortingsrepresentant Tuva Moflag (Ap) mener det er viktig å sørge for å ikke bare få flere utdannet og i jobb, men også å bedre arbeidsforholdene.

KRITISK: Helsepolitiker Tuva Moflag (Ap). Foto: Fredrik Hagen/NTB

– Det er en del av løsningen å få flere jordmødre inn, men det hjelper ikke hvis det lekker ut i andre enden. Vi må stabilisere jordmorsituasjonen på sykehusene og i kommunene, sørge for at jordmødrene ønsker å bli i yrket og komme tilbake til yrket, i tillegg til å utdanne flere, mener Moflag.