Blummenfelt satser skyhøyt etter OL-gullet: Vil klare det ingen har klart før

Kristian Blummenfelt har vært hjemme i Bergen i en uke etter at han vant OL-gull i triatlon. Litt avslapping har det blitt, men om en uke pakker han sakene igjen og setter kursen mot finalen i verdensserien i Canada. Der har han også planer om å stå øverst på pallen.

Foreløpig ligger Blummenfelt 40 poeng bak OL-sølvvinner Alex Yee i VM.

– Det er så tett at den som er best av oss i Canada stikker av med VM-tittelen i kortdistanse, forklarer bergenseren når han gjester sportsnyhetene.

Deretter er det VM i ironman på Hawaii. Blummenfelt fikk som følge av OL-gullet et wildcard til VM, noe som gjør at han ikke trenger å gå igjennom kvalifiseringen i Frankfurt.

– Det er ingen som har tatt OL-gull og vunnet på Hawaii samme året. Jeg har lyst å vise langdistansen-folkene at jeg kan være oppe der også, sier Blummenfelt med et smil.

Men det er enorm forskjell i distanse fra det han var igjennom i OL. På Hawaii svømmer man fire kilometer, sykler 18 mil og avslutter med helmaraton. Selve konkurransen tar rundt åtte timer.

– Det er en hel arbeidsdag med nesten åtte timer i konkurransetid i forhold til en time og 45 minutter som det var i Tokyo. Så det blir vel litt som å sammenligne en 400 meter med en 10.000 meter på friidrettsbanen. Det er to forskjellige sider av sporten, forklarer Blummenfelt og utdyper:

– Normalt sett bruker du et par år på å konvertere til lengre distanser, men med det teamet jeg har og all dataen vi har, har jeg en drøm om at det skal være mulig å ta begge to samme år.

– Har du prøvd en så lang triatlon før?

– Aldri, sier Blummenfelt og ler.

– Men jeg har kjørt halve ironman, Gustav (Iden) er verdensmester der og jeg har verdensrekorden der, så vi har bevist at vi kan halvparten. Det er litt nærmere det vi driver med til vanlig, for det er i underkant av fire timer. Spørsmålet er jo hva som skjer de siste tre og halve timene av konkurransetiden.

Det skal ikke stå på ambisjonene, for selv om det først venter konkurranser i nærmeste fremtid, ser Blummenfelt allerede frem mot OL i paris om tre år.

– Jeg har jo lyst å gjøre som Alistair Brownlee og ta to OL-gull, understreker han.