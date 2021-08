Kontraktløs Eiking favoritt før Arctic Race: – Passer meg veldig bra

Formrytteren fra Askøy er selvsikker på at gode prestasjoner sikrer ham kontrakt for neste år.

– Det minner litt om Ulriken, men det er ikke fullt så bra.

Det sier en smørblid Odd Christian Eiking på Fjellheisen i Tromsø med utsikt over byen der Arctic Race of Norway starter torsdag.

Eiking er av mange regnet som den største favoritten i sammendraget i årets ritt. Det er fordi han har vist gryende form denne sommeren. Senest på lørdag ble han nummer syv i den knallharde World Tour-klassikeren Clasica San Sebastian. På plassen foran var Julian Alaphilippe, og på plassen bak var det danske fenomenet Jonas Vingegaard.

– Det hjalp å få et godt resultat for årets store mål, så nå har jeg en del selvtillit og håper på et godt resultat.

– Hvorfor er det årets store mål?

– Det er det eneste rittet jeg kjører på hjemmebane, og det er en løype som passer meg godt med noen småharde runder på slutten og en bakkeavslutning til Målselv som passer meg veldig bra. Jeg føler jeg skal ha muligheter her.

– Kanskje den største prestasjonen jeg har gjort

Selv om det har vært gode prestasjoner i både Tour de Wallonie og San Sebastian i juli for Eiking, har det ikke vært en sesong som har gått på skinner for 25-åringen.

Han ble smittet av korona i Spania i våres, og var innestengt på et hotell i lengre tid som følger av det. Etter han slapp ut derfra, har han derimot fått trent bra og kommet tilbake i bra slag.

– Det har vært litt trått. Det begynte i starten av året, men så har det vært midt på treet etter det. Det var uflaks med korona i utlandet der. Jeg var tre uker på hotell helt frisk og rask uten sykkel, og det gjorde at det var litt tøft å restarte treningen igjen. Da røk et eventuelt OL og Tour de France, men det har gått veldig bra etterpå. Med syvendeplassen på lørdag og Arctic Race her, så håper jeg ting er på vei oppover igjen.

I San Sebastian var det et femmannsbrudd som angrep i finalen som holdt unna, men Eiking kjørte med favorittene over de brutale bakkene på slutten av det baskiske endagsrittet.

Den prestasjonen henger han høyt.

– Hvis man ser på listen over hvem som var med der og hang med over siste bakke, så var nok det kanskje den største prestasjonen jeg har gjort.

Det var nemlig bare elleve ryttere som kom inn i Eikings gruppe, blant dem nevnte Alaphilippe og Vingegaard, Egan Bernal, Bauke Mollema, Gianni Moscon og Criterium du Dauphiné-sensasjonen Mark Padun.

Selvsikker på proffkontrakt også neste år

Kontrakten med Intermarche Wanty går ut etter årets sesong. Foreløpig har ikke Eiking signert ny kontrakt, men med bra kjøring den siste tiden, tror han at det skal ordne seg.

– Jeg har levert en god søknad, men jeg håper jeg kan levere mer nå med Arctic Race og en god Vuelta etterpå.

– Er det sånn at du er usikker på fremtiden?

– Nei, det ordner seg alltid. Jeg er såpass selvsikker nå at jeg tror at det går helt fint.

Eiking legger heller ikke skjul på at han trives godt i laget, og det hadde vært moro å kjøre på lag med både Alexander Kristoff og Sven Erik Bystrøm som skal til det belgiske laget neste sesong.

– Det hadde selvfølgelig vært kjempekjekt å fortsette. Jeg kjenner dem veldig godt, og det hadde vært en drøm å sykle med dem.