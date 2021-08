– Hersketeknikken Elkjøp brukte var veldig ubehagelig

TV 2 HJELPER DEG: Michel Zelissen har brukt sommeren på å rette opp i feilene i Elkjøp-kjøkkenet han bestilte i mai. På et tidspunkt hadde en kjøkkenbenk til 30.000 kroner forsvunnet.

Michel Zelissen bestilte nytt kjøkken fra Elkjøp før sommeren. Gjennom Elkjøp fikk Zelissen tilbud om montering gjennom samarbeidspartneren deres Montera, og partene avtalte montering i starten av juni. Ifølge Zelissen var løftet om rask levering hovedgrunnen til at han og ektefellen handlet hos Elkjøp.

– Akkurat nå er jeg uten ferdigmontert kjøkken, og pengene vi satt av som kjøkkenbudsjett er hos Elkjøp. Elkjøp sitter med all makt, og på grunn av at jeg allerede har betalt for hele kjøkkenet, oppleves måten de har unngått meg på og ikke klart å fikse opp i problemene de har laget, som en veldig ubehagelig hersketeknikk, forteller Zelissen.

Etter én uke kom første e-post fra Elkjøp om forsinkelser på levering, og mer spesifikt dreide det seg om forsinkelser rundt levering av stekeovn.

– Etter koronareglene for innreise endret seg så vi frem til å ha foreldrene mine fra Nederland på besøk, og kanskje mest av alt så vi frem til å kunne vise dem vårt flotte nye kjøkken, sier Zelissen.

Kjøkkenet som Zelissen og ektefellen skreddersydde og bestilte fra Elkjøps eget merke «Epoq», hadde en prislapp på 177 000 kroner. Av denne summen gikk 25 990 kroner til montering, og cirka 56 700 kroner til hvitevarer.

– Vi gledet oss skikkelig til å vise frem resultatet. Man kjenner jo på en stolthet etter å ha brukt så mye penger og investert i noe som er så viktig i hjemmet, forteller Zelissen.

Bestillingen ble lagt inn 4. mai, og montering skulle begynne 14. juni. Ifølge Elkjøp skal montering i utgangspunktet være ferdig i løpet av tre til fem dager.

– Hele stemningen rundt prosjektet har endret seg, og jeg kjenner egentlig at jeg bare blir trist og frustrert av å se på kjøkkenet, sier Zelissen.

Kjøkkenet er i august fortsatt ikke helt ferdigmontert, og prosjektet som skulle ose av følelser som glede og stolthet får ham bare til å kjenne på frustrasjon og tristhet. Planen er nå at kjøkkenet skal ferdigmonteres 30. august, når Zelissen er hjemme fra ferie.

Kjøkkenplate på 200 kg forsvant i posten

Zelissen er fortvilet over situasjonen, og har sett seg lei av stadige utsettelser. I store deler av juni måtte han forholde seg til en beskjed om at kjøkkenbenken av keramikk, til en verdi av 30 000 kroner, hadde forsvunnet i posten.

– Ingen visste hvor den hadde blitt av, og ingen kunne si noe om situasjonen. Jeg ble tilbudt en løsning hvor Elkjøp kunne betale for en midlertidig kjøkkenbenk av tre fra Ikea, men jeg har hverken bil for å hente den eller monteringsferdigheter til å sette den opp.

I tillegg til de medfølgende logistikkproblemene i Elkjøps løsningsforslag, ville ikke erstatningen fungere på Zelissens kjøkken.

– Benkeplata jeg ble tilbudt passet ikke til koketoppen med nedbygd ventilator som vi hadde bestilt, og vaskekummen vår var fastmontert i benkeplaten. Derfor hadde vi ikke vaskekum heller.

I og med at Epoq er Elkjøps egen kjøkkenløsning og at Montera er et monteringsfirma som Elkjøp tilbyr, burde de klare å ha bedre dialog innad, mener Zelissen.

– Det virker som alle parter prøver å løse saken, men at de blir motarbeidet av dialogen mellom de involverte partene. Etter min mening burde dialogen mellom Elkjøp og Montera vært bedre enn det jeg har fått erfare.

Elkjøp skal få en rapport fra Montera om hva montørene gjør etter et besøk hos kunder, og to ganger hvor Zelissen snakket med Elkjøp etter å ha hatt Montera på besøk – hadde de angivelig ikke mottatt noen rapport fra Montera.

Kjøkkenbenken av marmor er nå levert, men Zelissen har reist på ferie.

Elkjøp beklager

I bestillingsprosessen opplevde Zelissen enkel og støttende dialog fra kjøkkenrådgiverne hos Elkjøp. Han forteller at henvendelsene hans ble besvart på dagen, og presiserer at han til tross for problemene utelukkende har opplevd hyggelige interaksjoner med alle menneskene han har pratet med underveis i prosessen.

– Dagen jeg la inn bestillingen endret dialogen seg. Forrige uke måtte jeg purre på en henvendelse angående en dør med lakkskade som jeg nå har ventet to uker på å få besvart, forteller Zelissen.

Som plaster på såret har Elkjøp en ordning som skal godtgjøre for forsinkelse som skyldes omstendigheter innenfor Elkjøps kontroll. Den innebærer at du som kunde med forsinket kjøkken får erstatning i form av maksimum 500 kroner, hver påbegynte forsinket uke. Dette holder ikke, mener Zelissen.

– Dette har tatt sommeren fra oss, og det gjør ikke 500 kroner i uka opp for. Jeg har brukt flere dagsverk på å sitte og vente på leveranser som ikke dukker opp i det hele tatt, og det er helt nødvendig at de klarer å ha en bedre dialog og komme med bedre løsningsforslag i saker som dette, sier Zelissen.

Sebina S. Stegavik, kommunikasjonsrådgiver i Elkjøp. Foto: Elkjøp

Det som gjenstår før kjøkkenet er ferdig, er montering av en skuff og front som ble levert med skade, fastmontering av kjøkkenbenk, montering av ventilasjonskanaler, montering av dør over ovn, og justering av frontene. En av Elkjøp sine kommunikasjonsrådgivere, Sebina S. Stegavik, forstår Zelissen sin frustrasjon, og er enig i at det er en uheldig situasjon.

– Vi forstår godt kundens frustrasjon og beklager situasjonen han har kommet opp i. Hovedårsaken til problemene ligger både i kommunikasjonsbrist og manglende kontroll på levering, sier Stegavik, som i denne saken svarer på vegne av både Elkjøp og Montera.

– Vi ser også at løsningene tilbudt fra vår side underveis kunne vært bedre. Vi strekker oss langt hver dag for å gjøre våre kunder fornøyd, men i dette tilfellet har vi åpenbart feilet og ikke klart å strekke oss langt nok.

– Det beklager vi nok en gang, og vi jobber nå på spreng for å få alt på plass slik at kunden raskest mulig kan nyte sitt komplette nye kjøkken.