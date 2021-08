Listhaug ut mot Vedums SV-taushet: – Mister nattesøvnen

Partileder Sylvi Listhaug (Frp) åpnet valgkampen torsdag med en tale til sine toppkandidater.

– Valget vi står ovenfor er et verdivalg, mellom en sosialistisk venstreradikal side og oss, sier hun.

Hun sier videre at den voldsomme sløsingen med offentlige midler må stoppe, og at skattepengene må brukes til å bygge landet.

– Gahr Støre er feig

Listhaug fortalte videre om turen hun har vært på rundt i landet med Frps bobil.

– Der så jeg flere ting som frustrerte folk. El-bil-eiere som ble fanget i lade-kaos, og høye bensinpriser. Selv om det ikke er nok ladeplasser, ønsker enkelte å stanse salget av fossile biler i 2025 , sier hun.

Videre trekker hun fram barnefattigdom – og går hardt ut mot Jonas Gahr Støre (Ap).

– Arbeiderpartiet har en leder som er feig. De har lagt fram en plan på 100 dager som skal ta opp kampen mot fattigdommen i Norge. LIkevel nevnes ikke barnefattigdom. Når jeg sender en invitasjon til Gahr Støre om innvandring og sosiale løsninger, vil han ikke møte meg, sier hun.

– Vil Norge ha en statsminister som ikke vil møte til debatt om en av de største utfrodringene vi står ovenfor i dag. Vi skal gjøre alt vi kan for at Jonas Gahr Støre ikke blir statsminister etter 13. september, sier Listhaug.

Frykter kaos

Listhaug understreker at det likevel er en ting som bekymrer henne enda mer.

– Norge risikerer at sosialistene får den største innflytelsen siden krigen, sier hun.

Hun understreker blant annet at det fra hennes synspunkt er problematisk at Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum har sagt han er interessert i en Arbeiderparti-senterparti-basert regjering.

– Han svarer ikke på spørsmålet om hvorvidt dette også gjelder SV. En stemme til Senterpartiet eller Arbeiderpartiet vil gi makt til MDG, Rødt og SV. Når jeg tenker på dette mister jeg nattesøvnen, sier Listhaug.

Til TV 2 etter talen understreker hun at Vedum må avklare hvorvidt Sp vil samarbeide med SV eller ikke.

– Han fører velgerne bak lyset, sier hun.



Listhaug sier hun frykter en vanvittig sløsing av offentlige midler dersom dette skjer.

– Det er snakk om subsidiering til el-sykler for folk på Oslo Vest. Det er fare for at Rødt og MDG får stor innflytelse i regjeringen. Det gjør for eksempel at folk i Oslo risikerer at bilen de har stående i garasjen, vil være ulovlig å bruke i deres egen by, sier hun.

TV 2 møtte også statsminister Erna Solberg torsdag, og spurte hvordan hun tolker Vedums uttalelser.

– Det er ingen tvil om at Vedum nå ikke avklarer sitt forhold til venstresiden. De har gått til valg på at de vil ha regjeringsskifte, og det betyr at både SV, Rødt og MDG kan få innflytelse om de kommer på vippen, sier hun.