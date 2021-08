Fredag kan Quinn (25) bli tidenes første transkjønnede gullvinner i OL

Da Canada slo ut USA mandag og sikret seg plass i OL-finalen, ble midtbanespilleren Quinn historisk, som tidenes første åpne transkjønnede, ikke-binære utøver til å vinne en olympisk medalje. Om det blir sølv eller gull får vi vite fredag, når Canada møter Sverige til OL-finale i fotball.

Quinn står allerede med en bronsemedalje fra OL i Rio, men på det tidspunktet hadde hen ikke kommet ut enda. I 2020 annonserte hen at hen var transkjønnet, at de ønsket å bli omtalt som «they» eller «them», og at Quinn var deres fulle og hele navn.

– Jeg ønsker å være en synlig figur for unge transpersoner, folk som stiller spørsmål ved kjønnet sitt, eller utforsker kjønnet. Dessverre hadde ikke jeg de personene å se opp til å offentligheten da jeg gikk gjennom prosessen med å forstå meg selv i college, sa hen til canadisk presse da hen kom ut.

Kom ut på Instagram

Det var 8. september 2020 Quinn kom ut, i et innlegg på Instagram. På den tiden spilte hen i svenske Vittsjö. I et intervju med svenske Aftonbladet forteller hen at det var vanskelig å legge ut innlegget.

– Jeg hadde skrevet et par utkast, og til slutt sa partneren min: «Post det nå bare! En så stor sak er det faktisk ikke, trykk på send-knappen», forteller Quinn.

Hen forteller at responsen var overveldende, og at hen dessverre også fikk negative tilbakemeldinger.

Fra en idrettsfamilie

Historien om den allerede historiske fotballspilleren begynte i Toronto for 25 år siden. Quinn ble født inn i en idrettsfamilie, og hen prøvde både ishockey, baseball og basket, men det var med fotballen i beina hen fant sin idrett.

Hen utmerket seg raskt, og veien var kort til distriktslag, juniorlandslag og tilbud fra utlandet. Samtidig jobbet hen med å forstå seg selv.

– Når jeg ser tilbake på det nå, med perspektiv og utdanning, så kan jeg se tilbake på ting i min barndom som jeg allerede da opplevde som veldig ubekvemme. Jeg var en klassisk «tomboy», en guttejente, og det fantes mye press på meg for å rette meg etter den rigide og binære oppfatningen om hva det innebærer å være jente eller kvinne. Det var alt fra hvordan jeg kledde meg til hvordan jeg så ut og oppførte meg, og selv om jeg kjempet mot, så føyet jeg meg dessverre etter det, sier fotballspilleren.

Det var under collegetiden på Duke at hen kom i kontakt med transpersoner, og at følelsene som var vanskelige å forstå begynte å gi mening.

Tvilte på om identiteten og fotballen gikk overens

Hen er ærlig på at det ikke alltid har vært lett å skulle være idrettsutøver som ikke-binær.

– Definitivt. Det har absolutt vært dager som har vært veldig vanskelige, og veldig tøffe. Min største frykt var at idretten ikke skulle ønske meg velkommen, og i blant låste jeg meg i sørgelige tanker: «Det hadde kanskje vært enklere om jeg bare sluttet å spille?».

– Men jeg visste i hjertet at det ikke var det rette å gjøre, det ville ikke gagnet fotballens framtid. Jeg elsker å spille fotball, og kan jeg i tillegg være med å gjøre miljøet mer inkluderende, er det en mulighet jeg må ta, sier hen.

Hen forteller om massiv støtte innad i landslaget etter at hen kom ut.

En av flere

I Tokyo er Quinn en av i alle fall tre transkjønnede eller ikke-binære utøvere. De to andre er den newzealandske vektløfteren Laurel Hubbard og den ikke-binære skateboarderen Alana Smith. Rundt Hubbard har det vært mye blest fordi flere mener hun drar fordeler av å være født mann, mens Smith opplevde å bli at kommentatorene brukte feil pronomen. Quinn har også opplevd å bli omtalt med sitt fødenavn, et navn hun har gått bort fra.

– Jeg er stolt over å se «Quinn» i lagoppstilling og på akkrediteringen min, skrev hun på Instagram før lekene.

– Jeg blir trist av å tenke på at det var olympiere før meg som ikke kunne leve ut sin sannhet på grunn av verden. Jeg er optimistisk med tanke på endring. Endring i lover, strukturer og tankemåter. I størst grad føler jeg meg klar over virkeligheten. Transkvinner blir hold utenfor idrett. Transkvinner møter diskriminering og fordommer når de forsøker å følge deres olympiske drømmer. Kampen er ikke på langt nær over, og jeg skal feire når vi alle er her, skriver hun.

I juli sa IOC at de har planer om å komme med nye retningslinjer for transkjønnede kvinner i idretten, fordi de nåværende reglene er utdaterte. Og tallenes tale er tydelig, i Tokyo er det minst 180 LGBTQ+-utøver, i Rio var tallet 50.