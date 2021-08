Warholm blir fryktet av verdens beste i sin nye gren – tror på nok en supertid

Ut på oppløpet i finalen på 400 meter i Tokyos Olympic Stadium er det klart: Ingen kan ta igjen verdensmester Steven Gardiner fra Bahamas.

Gardiner, i lett synlig lyseblå drakt, sikrer seg den olympiske mestertittelen med tiden 43,85. Med 23 hundredeler ned til kolombianske Anthony José Zambrano ble det til slutt en trygg seier for mannen som ifølge eget utsagn snublet ut av startblokkene.

26-åringen fikk ut så mye at han trengte medisinsk tilsyn etterpå, noe som forsinket hans vei til den ventende pressen og den obligatoriske pressekonferansen.

Men Gardiner kunne egentlig trengt litt å gå på. For når han løper sitt neste, og sesongens siste, løp i Lausanne i slutten av august kan han få enda tøffere konkurranse enn i Tokyo.

Det blir nemlig Sunnmøre vs. Bahamas.

OLYMPISK MESTER: Steven Gardiner først over målstreken. Chris Taylor (nr. 6), Michael Norman (nr. 5) og Michael Cherry (nr.4) er ellers i bildet. Foto: Petr David Josek

Tror på supertid

Karsten Warholm skal nemlig teste nye jaktmarker etter det utrolige gull-løpet på 400 meter hekk i OL. På Diamond League stevnet i Lausanne 26. august står han side om side med Gardiner på startstreken for en 400 meter uten hindringer i veien.

Bahamaneren omtaler Warholm som en god venn og en fantastisk utøver.

– Jeg tror han vil gjøre det strålende, med tanke på at han løp på den tiden over hekkene. Det vil bli spennende, sier Gardiner til TV 2.

For supertiden på 45,94, verdensrekord med over sju tideler, har fått mange til å spekulere i hvor fort det kan gå uten hekker. Trener Leif Olav Alnes garanterer personlig rekord (nå: 44,87 fra 2017). Europarekorden tilhører Thomas Schönlebe (DDR) og lyder på 44,33 - satt i 1987. Den lever farlig.

– Løper jeg som i dag, kommer det til å gå grisefort. Jeg tipper et godt stykke ned på 43-tallet, sa Warholm selv på pressekonferansen dagen etter triumfen.

Den spådommen får støtte av det som kommer til å bli hans konkurrenter.

– Warholm er en veldig god fighter. Han kan få til det han går inn for. Om han har troen på dette og skal gjøre det, så tror jeg at han kommer til å løpe på en tid under 44,5 eller kanskje til og med rett under 44 sekunder, sier Christopher Taylor til TV 2.

– Har alt som skal til

Jamaikaneren ble nummer seks i OL-finalen på 44,79. Det sier litt om respekten 400 meter-løperne allerede har for hekkeløperen fra Dimna IL.

FORNØYD MANN: Christopher Taylor etter OL-finalen på 400 meter. Foto: Jonathan Nackstrand

– Han trenger nok et par løp for å bli vant til løpsopplegget på en 400 meter flatt. Det er litt annerledes enn på en 400 meter hekk. Det er ikke bare go-go-go, men når han får det i beina vil han etterhvert levere fantastiske resultater. Han kommer til å løpe gode 400-metere og å løpe på 43-tallet, sier Taylor.

Verdensrekorden til Wayde van Niekeerk er forøvrig 43,03.

– Karsten har allerede alt som skal til for å bli en fantastisk 400-løper. Tingen med 400 er at alle i finalen er sterke avsluttere. Det er Karsten også. Det ser man på hekkeløpet. Han er en fantastisk utøver, sier tidligere olympisk mester og årets bronsevinner Kirani James (44,19) til TV 2.

Gardiner, som altså tok gullet på en tid som både Warholm selv, Christopher Taylor og Johan Kaggestad mener er mulig for nordmannen, svarer følgende på spørsmålet om 43-tallet er mulig for Warholm.

– Han kan gjøre et forsøk. Det vil være fantastisk å se ham prøve.

MEDALJØRER: Bronsevinner Kirani James og gullvinner Steven Gardiner. Foto: Aleksandra Szmigiel

Stor spådom

Den amerikanske sprint-legenden Michael Johnson ønsker også initiativet velkommen. I sin spalte for The Times skriver mannen som i sin tid var verdensrekordholder på både 200 og 400 meter at Warholm burde prøve å nå toppen også uten hekker.

– Om jeg var ham, ville jeg sett seriøst på det. Skal du virkelig sette et merke på sporten må du gjøre noe spesielt eller, ideelt sett, noe ingen andre har gjort før, skriver Johnson.

Han mener selv at det var hans valg om å satse på 400 meter i tillegg til 200 som gjorde ham til friidrettens kanskje største navn på den tiden.

– Jeg vil at Karsten skal spørre seg selv: «Kan jeg bli verdensmester på 400 meter?» Det har aldri skjedd før at en har vunnet 400 meter både med og uten hekker. Karsten kan skape historie.

LEGENDE: Michael Johnson jubler for sin da utrolige verdensrekord under OL i Atlanta, 1996: 19,32 på 200 meter. Foto: Doug Mills

Granadas Kirani James, som tok OL-gull i London i 2012, har mer enn nok med en distanse. Men dersom noen skal kjøre et dobbeltrace med de to 400-meterne, tror han på Warholm.

– Alt er mulig, så lenge opplegget er laget og tilrettelagt for at han kan gjøre det. Jeg syns det er spektakulært bare utøvere prøver på to eller flere øvelser. Det er heroisk. Det vil være interessant å se en som ham, med det talentet han har, prøve seg på det.