Fem måneder etter smitten er Emma fremdeles syk. Nå advarer hun andre

Forskere har undersøkt hvordan viruset påvirker unge et år senere, og er bekymret over resultatet. Emma (20) sliter fortsatt med å gjennomføre en vanlig dag, fem måneder senere.

Blant dem som nå får koronavirus, er unge overrepresentert.

Det kan skyldes at mange av dem ikke er vaksinert – men også at de kanskje ikke er så redde for å få korona – fordi sannsynligheten for å bli veldig syk er liten.

Men mange som har vært syke, som 20 år gamle Emma Tolderlund Vegel , har fått seg en ubehagelig overraskelse i ettertid. Fem måneder etter at hun ble smittet, er tyveåringen hundre prosent sykemeldt og i stor grad bundet til egen leilighet. Livet før hun ble koronasyk, er langt unna.

Nå advarer hun andre:

– Det er så kjipt å gå fra å ha mange jobber, studier og et sosialt liv til å ikke orke noen ting.

Øker blant unge

Ifølge FHIs ferske ukesrapport er epidemien i Norge under kontroll. Likevel har smittespredningen økt i store deler av landet, aller mest blant aldersgruppen for tenåringer og yngre voksne.

– Vi må tåle å leve med noe høyere smittetall, men det som er viktig å følge med på er konsekvensene, sier assisterende direktør i FHI.

For selv om få unge og friske blir alvorlig syke, kan sykdommen henge i lenge.

Overrasket over resultatet

En gruppe forskere ved Haukeland Universitetssykehus i Bergen har undersøkt ettervirkninger av korona i lang tid.

De ser at pasienter som ikke var innlagt på sykehus, men bare var syke hjemme, har langtidsplager.

FORSKERE: Langeland, Blomberg og Cox har forsket på senskader etter korona i ett år. Foto: Robert Reinlund / TV 2

– De første dataene vi gjorde var etter seks måneder, og da ble vi overrasket over at halvparten av de som hadde fått korona også hadde symptomer etter seks måneder, sier Nina Langeland.

Langeland er forsker og professor i infeksjonsmedisin og ser bekymringsfullt på spesielt én gruppe som har rapportert inn problemene.

– Det overrasker og bekymrer oss at såpass mange unge mellom 16 og 30 år hadde symptomer etter et halvt år.

– Og nå har vi spurt igjen etter nesten 12 måneder, og fremdeles har folk nesten like mye plager. sier Langeland.

Store plager fem måneder senere

Emma Tolderlund Vegel ble smittet med koronavirus sent i februar i år. Umiddelbart tenkte hun at det skulle gå fint å håndtere sykdommen, fordi hun i utgangspunktet er ung og frisk.

SMITTET I FEBRUAR: Emma Tolderlund Vegel tenkte at det gikk fint å komme seg igjennom koronaviruset, men fikk en ubehagelig overraskelse i tiden etter. Foto: Aage Aune / TV 2

– Først var det bare en forkjølelse og influensafølelse som jeg trodde skulle gå over, forteller Vegel når TV 2 møter henne i leiligheten i Oslo.

Der tilbringer hun mye tid nå. Hun er fortsatt hundre prosent sykmeldt fem måneder etter koronasykdommen. Symptomene gikk ikke over og det ble vanskelig å komme tilbake til den normale hverdagen.

– Nå går det stort sett i å ligge hjemme og slappe av, og gjøre minst mulig. Jeg har vært på rehabilitering hvor jeg lærer å trene meg opp igjen.

Vegel sliter med utmattelse og trøtthet, samtidig som hun har konsentrasjonsvansker og hukommelsesproblemer.

– Jeg blir ikke bare sliten, men sliten ganger ti, sier hun.

– Vi har for lite kunnskap om dette

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier til TV 2 at det er bekymringsfullt at såpass mange unge har rapportert inn at de har plager i lang tid etter sykdommen.

– Det er jo en av grunnene til at vi ønsker å ha kontroll på pandemien. Nettopp fordi hvis flere unge blir smittet på kort tid, kan vi få flere tilfeller av «long covid» blant de som ikke havner på sykehus, sier Nakstad.

Ifølge FHI er kunnskapsgrunnlaget for tynt til å si hvor alvorlig dette kan bli.

SYKEMELDT: Den 20-år gamle studenten er sykemeldt fra jobb og må kanskje utsette studiene. Foto: Aage Aune / TV 2

– Vi har for lite kunnskap om senskader per i dag. Så her må vi se til studier og håpe at det kommer mer informasjon, sier Strømstad Knudsen.

Advarer andre om å ta lett på sykdommen

For Emma Tolderlund Vegel har koronasmitten fått store konsekvenser.

Hun er sykmeldt fra jobben og har fått anbefaling av legen om å utsette det siste studieåret av hensyn til helsa.

– Jeg står i en vanskelig situasjon nå hvor jeg ikke får jobbet og ikke studert. Så jeg ser litt mørkt på høsten. Jeg må ha fokus på å bli frisk også.

Nå vil hun advare så mange som mulig.

– Man må være forsiktig. Man aner ikke hvordan kroppen reagerer i ettertid, sier hun.