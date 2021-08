Elbilsalget i Norge går så det gnistrer. I juli var 64 prosent av alle nybilene som ble solgt elektriske. Ser vi på hele perioden fra nyttår fram til juli var elbilandelen 58 prosent, i følge tall fra Opplysningsrådet for veitrafikk (OFV).

Den aller mest solgte bilmodellen i Norge er med god margin elbilen Tesla Model 3. Per juli er det registrert 6.274 slike i Norge.

Norsk elbilforening, med sine 90.000 medlemmer, gjennomførte nylig den årlige undersøkelsen "Elbilisten", for tiende året på rad.

Her har over 15.000 norske elbileiere svart på hva de mener er de viktigste fordelene med elbil.

Helt overraskende er det nok ikke at momsfritak er den soleklart viktigste årsaken til å kjøpe elbil. Hele 80 prosent svarer det.

På andreplass kommer fritak fra engangsavgift. Dette oppgir av 69 prosent av elbilistene i undersøkelsen.

Norsk vinneroppskrift

– Elbiler er biler uten klimagassutslipp, men de er fortsatt dyrere i produksjon enn forurensende biler. Norge har skapt en vinneroppskrift ved å gi de mest miljøvennlige bilene fritak fra kjøpsavgifter. Derfor er vi det fremste elbillandet i verden.

– Elbilpolitikken må bygge videre på det som fungerer. Bare slik kan elbil bli for alle. sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Christina Bu er generalsekretær i Norsk Elbilforening. Hun mener det er viktig at man bygger videre på den elbilpolitikken man har i dag.

– Et stort ansvar

I undersøkelsen svarer videre over halvparten av elbilistene at de faktisk ikke ville kjøpt elektrisk bil uten fritak fra moms. Nesten like mange ville ikke kjøpt elbil uten fritak fra engangsavgift.

– I 2025 skal nybilsalget være utslippsfritt. De som får regjeringsmakt etter stortingsvalget har et stort ansvar for å ta vare på den aller største suksessen i klimapolitikken, fastslår Christina Bu.

Kan bli avgifter fra nyttår

Selv om elbilandelen av nybilsalget øker totalt, er det mange kommuner i Norge hvor tallet ikke øker. Det er særlig byene at elbiler står sterkt, mens utviklingen går betydelig saktere ute i distriktene.

SV, Senterpartiet og Arbeiderpartiet vil alle innføre merverdiavgift på elbiler, med et fradrag på 600.000 kroner, allerede fra nyttår. Venstre er blant partiene som mener dagens ordning må videreføres, for å sikre at vi når målet om kun nullutslipssbiler i 2025.

