Rolling Stones-trommeslager operert – må trolig droppe turné

Rolling Stones´ store Europa- og USA-turné, «No filter», startet i 2017 og skulle etter planen avsluttes i 2020.

Det satte covid-pandemien en stopper for.

Nå ruller bandet igang igjen i september - men det blir trolig uten trommis Charlie Watts (80), melder The Guardian.

– Dårlig timing

En talsperson for bandet skal onsdag kveld ha uttalt at Watts har gjennomgått en vellykket operasjon, men at han trenger tid til å komme seg.

Det er ikke spesifisert hva han har blitt operert for, eller hvorfor.

Watts selv sier i en uttalelse at han til tross for helseutfordringene ikke ønsker å forsinke turneen ytterligere.

– Timingen min har vært dårlig. Jeg jobber hardt for å komme tilbake i god form, men har i dag etter råd fra ekspertene akseptert at det vil ta en stund, sier 80-åringen ifølge The Guardian.

NO FILTER-TURNEEN: Ron Wood, Mick Jagger, Charlie Watts og Keith Richards på scenen i Pasadena i California i august 2019. Foto: Chris Pizzello

Han fortsetter:

– Fansen har lidd nok etter utsettelsen på grunn av covid, og jeg vil virkelig ikke at de mange som har kjøpt billetter skal bli skuffet over nok en utsettelse, sier Watts.

Derfor vil The Rolling Stones gjenoppta No Filter-turneen som planlagt, hvor første show blir i St Louis 26. september, før turen går videre til blant annet Dallas, Atlanta, Los Angeles og Las Vegas.

Watts foreløpige erstatter er allerede klar, ifølge ham selv.

– Jeg har bedt min gode venn Steve Jordan om å steppe inn for meg, sier han videre, og sikter til trommisen som har spilt med blant andre Keith Richards i en årrekke.

Watts har tidligere gått gjennom en vellykket behandlet for strupekreft i 2004.