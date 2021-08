Solid økning i Norwegians passasjertall

Reiser til Nord-Norge har vært spesielt populære i sommer, og Norwegian økte kapasiteten til de nordlige landsdelene for å møte etterspørselen.

– I juli mottok vi det høyeste antallet billettbestillinger siden samfunnet stengte ned i mars i fjor. Kundene har vært bevisste på at reiseopplevelsen har kunnet bli noe annerledes, og de har vært godt forberedt på regler og krav ved både inn- og utreise, sier Norwegians konsernsjef Geir Karlsen i en pressemelding.

I juli hadde Norwegian 33 fly i drift, noe som er mer enn dobbelt så mange som i juni. For å imøtekomme den forventede etterspørselen fremover vil selskapet øke rutetilbudet i høst og vinter ytterligere.

– Vi er glade for at bookingtallene går oppover igjen, og det er godt å se at mange kolleger som har vært permittert, nå er tilbake i jobb. Selv om pandemien langt fra er over, kjenner vi på en optimisme som føles bra etter en lang tid med usikkerhet, sier Karlsen.

(©NTB)