Fotballryktene: – Grealish-overgangen kan gi kjedereaksjon

Det virker å være et tidsspørsmål før Jack Grealish blir Manchester City-spiller. I går meldte flere medier at 25-åringen var på plass i Manchester, og onsdag kveld kom det berømte «here we go» fra journalist Fabrizio Romano.

Med Grealish på vei inn, virker det å være spillere på vei ut fra Etihad også. Ifølge spanske Mundo Deportivo kan det bety at Bernardo Silva er ferdig i City. Portugiseren skal være ønsket av Barcelona og Atletico Madrid.

Grealish ut betyr frisk kapital inn for Aston Villa, og Sky Sports skriver at det forventes at Birmingham-klubben vil gå for Norwich' Todd Cantwell som Grealish-erstatter.

Romelu Lukaku linkes stadig til en Chelsea-retur, og ifølge Daily Mail forventer Inter at Chelsea snart vil komme med et bud på 1,35 milliarder kroner for belgieren. Milano-klubben har allerede avslått et bud på en drøy milliard pluss Marcos Alonso.

Atalanta er interesserte i Tammy Abraham, og vil holde samtaler med Chelsea denne uken, skriver den italienske journalisten Gianluca di Marzio.

Ryktene svirrer rundt Paul Pogba, som har en kontrakt med Manchester United som går ut etter kommende sesong. The Telegraph skriver at franskmannen vil starte sesongen med United, men at han vil avgjøre fremtiden før overgangsvinduet stenger. Pogba har vært sterkt linket til PSG i sommer.

Tottenham ønsker å styrke den offensive delen av midtbanen i sommer, og PSVs engelske U21-landslagsspiller Noni Madueke og Sampdorias Mikkel Damsgaard står på ønskelisten, skriver Evening Standard.

Også Philippe Coutinho skal være et mål for Spurs, dersom Harry Kane blir solgt i sommer, melder Mundo Deportivo.

Det forventes at Lionel Messi skriver under på en ny kontrakt med Barcelona i løpet av uken. Argentineren har stått uten kontrakt siden starten av juli, men det skal ha vært muntlig enighet om en kontrakt en god stund. Messi har sagt ja til et lønnskutt på 50 prosent for å hjelpe et økonomisk trøblet Barcelona, skriver Sky Sports.

Chelsea ønsker seg Sevilla-forsvarer Jules Kounde, men har nå møtt noen hindringer på veien. De blå forsøker å kvitte seg med Kurt Zouma for å få plass til Kounde, men Zouma har takket nei til West Ham, melder The Guardian.

Sheffield United håper å signere Ben Davies på lån fra Liverpool, skriver Goal. Midtstopperen ble hentet inn for å dekke hullene i Liverpool-forsvaret i januar, men har ikke spilt en kamp for de røde enda.

Liverpool-ving Xherdan Shaqiri er ønsket av Lazio. Sveitseren skal ha fortalt Liverpool at han ønsker seg bort, melder Corriere dello Sport.

Saul Niguez kan være på vei inn portene på Anfield. 26-åringens representanter forsøker å få i stand en overgang, men Liverpool er usikre på om spillerne virkelig ønsker en overgang, skriver Caught Offside.