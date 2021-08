Oslo-legevakten har satt inn to ekstra grunnet elsparkesykkelulykker

– Det har vært strålende sommervær og en hektisk juli på Oslo skadelegevakt. Vi har registrert 16 prosent flere skader i juli 2021 sammenlignet med juli 2020, sier avdelingsoverlege Knut Melhuus på Skadelegevakten til NTB.

En stor andel av økningen skyldes veksten i ulykker med elsparkesykler. I juli behandlet legevakten i snitt 13 skadde etter slike ulykker i døgnet, viste foreløpige tall NTB har innhentet.

Ekstratiltak på helgenetter

Økningen i elsparkesykkelskader utgjør 25 prosent av den samlede økningen i totalt antall skader.

– Spesielt på helgenettene har dette vært utfordrende for personalet. For å kunne gi alle pasienter et best mulig tilbud har vi økt helgebemanningen på natt med en lege og en sykepleier, sier Melhuus.

Han sier flere skader også innebærer mer ventetid for dem som blir skadd.

– Økt antall pasienter gir alltid økt ventetid, og kø er vanskelig å unngå fordi pasienttilstrømningen varierer med vær og føreforhold. Høytrykk ute gir høyt trykk inne er Skadelegevaktens erfaring hver eneste sommer, sier Melhuus.

Kan bli enda flere

I juni var ulykkestallene enda høyere – og historikken fra fjoråret viser at august normalt sett har vært toppmåneden for elsparkesykkelskader.

Melhuus' kollega Henrik Siverts sier til NTB at han er urolig for de neste ukene.

– Vi er litt bekymret for fadderukene som kommer ettersom tiltakene fra kommunen ikke innføres før september. Fadderukene er jo 17. mai hver dag i to uker, så det kan bli utfordrende, og vi er litt bekymret, sier overlegen.

