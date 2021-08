Dette har skapt problemer for håndballjentene

Ballene som brukes i OL har blitt en uventet utfordring for håndballjentene. De er nemlig ikke egnet for klisterbruk.

– Målet for IHF (Det internasjonale håndballforbundet) og presidenten (Hassan) Moustafa, er at håndballen skal spilles uten klister. Jeg tror det er som å tro på julenissen, sa landslagssjef Thorir Hergeirsson til pressen i Olympic Village torsdag.

Bare i kvartfinalen mot Ungarn hadde de norske håndballjentene 15 tekniske feil.

– Klisterbruken stiger hvert år, så med baller som ikke er lagd for å bruke klister og mye klisterbruk, så er det nødt til å skjære seg en plass. Sånn er livet. De prøver å lage baller som man ikke skal bruke klister på, men det er utenkelig for toppspillere for de har vendt seg til klister og de må ha det for å gjøre en del av teknikkene, forteller Hergeirsson.

Henny Reistad forteller at Norge fikk teste ballen de skulle bruke i OL under oppkjøring tidligere i sommer.

– Vi fikk en del tid i Frankrike til å bli vant til ballen. Så ballene er vi vant til, men så er det noen som er litt annerledes. Vi så i kampen i går (mot Ungarn) at det var trøbbel, og det kan skyldes klister og våte partier på banen, sier Reistad.

– Innspillene må spilles inn annerledes for ballen har ikke den samme spretten og det samme med utspillene. Vi har blitt bedre til å takle det, men noen ganger så er ikke ballen vår bestevenn, forteller Stine Skogrand.

Fredag spiller Norge mot ROC om en finalebillett.

– Det laget som er flinkest til håndtere det, har en fordel. Det regner jeg med blir Norge fredag, sier Hergeirsson med henvisning til blandingen av ny type ball og høy luftfuktighet i hallen.