Tre personer pågrepet for svindel mot frivillige foreninger

Tre personer er pågrepet for svindel mot foreninger over hele Norge. Politiet etterforsker også flere saker knyttet til de siktede.

Nordland politidistrikt skriver at de de siste ukene har samarbeidet med politiet i Oslo og i Rogaland om etterforskningen av to CEO-bedragerier, hvor lag og foreninger har blitt lurt til å tro at de betaler for utstyr.

Som følge av dette, pågrep politiet tre personer bosatt i Lofoten og Oslo, 3. august.

– Felles for sakene er at økonomiansvarlig i foreningene mottar epost fra leder om betaling av regning for innkjøpt utstyr. Politiet er av den klare oppfatning av at dette er alvorlig organisert kriminalitet som rammer foreninger som er basert på frivillig innsats, sier etterforskningsleder i Nordland politidistrikt, Ingar Brun.

En av foreningene som ble svindlet i disse sakene er Ganddal skolekorps.

Politiet skriver at de også har avdekket flere andre bedragerisaker i Norge, som kan kobles til personene som har blitt pågrepet.

Videre oppfordrer de lag og foreninger til å være på vakt, og å sjekke hvem som er avsender om forespørsler om betaling.