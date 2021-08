Minst ti døde i bilulykke sør i Texas

I tillegg til de ti som mistet livet, er 20 andre skadd. Alle har fått alvorlige skader, ifølge myndighetene.

Varebilen hadde egentlig bare plass til 15 passasjerer. Den ble topptung i en sving, og sjåføren mistet kontrollen. Så kjørte bilen inn i en stor stolpe og et stoppskilt. Ulykken fant sted like etter klokka 16 lokal tid i Encino, som ligger om lag 8 mil nord for byen McAllen.

Ifølge sheriff Urbino Martinez i Brooks fylke var alle passasjerene migranter. Det ble først meldt at elleve personer hadde mistet livet, men dette ble senere nedjustert noe. Varebilen var ikke involvert i noen biljakt, opplyser han.

Det bor bare rundt 140 personer i Encino.

En voldsom pågang av migranter som har krysset Mexico-grensa, har ført til en økning i antall bilulykker der migranter er involvert. Ofte er bilene proppet fulle av folk som har betalt dyrt for å bli smuglet inn i USA, skriver nyhetsbyrået AP.

Dallas Morning News har omtalt hvordan rekruttering av unge sjåfører til disse smugleroppdragene, kombinert med høye hastigheter og uvettig kjøring har ført til flere forferdelige ulykker.

