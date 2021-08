Disse russerne må håndballjentene stoppe

Håndballjentene får et gjensyn med laget som knuste OL-drømmen deres for fem år siden. Nå er det spesielt to bakspillere som må stoppes for å kapre finalebilletten.

Semifinalen i Rio 2016 - kampen der Norges gulldrøm i OL ble knust etter å ha tapt 37-38 mot Russland. Avgjørelsen falt ikke før i sluttsekundene etter to svært nervepirrende ekstraomganger.

– Dette er den beste kvinnehåndballkampen vi kvalitetsmessig noen gang har sett, sa TV 2s håndballkommentator Harald Bredeli etter kampen i 2016.

Nå, fem år senere, skal håndballjentene ut i OL-semifinale mot russerne, igjen.

– Det er fem års ventetid. Det blir krig. Vi har jo stått i nesten alt av semifinaler etter Rio, og jeg kan ikke si det samme om dem. Det er alt jeg har å si om det, forteller Mørk etter kvartfinalen mot Ungarn og smiler.

Noen av de største profilene i verden

På spørsmål til både Thorir Hergeirsson og flere av håndballjentene om hvem som må stoppes, er det to gjengangere:

Anna Vjakhireva og Daria Dmitrijeva.

– De har mange som kan spille håndball, men når man skal snakke om det laget er det vanskelig å komme unna de to, forteller kaptein Stine Bredal Oftedal som videre beskriver russerne som «noen av de største profilene vi har i internasjonal håndball».

– Ikke noe å komme utenom Vjakhireva som er vanvittig klok og god. Så har de Dmitrijeva . De to sammen scorer mange mål. Først og fremst er det de vi må stoppe, men de er gode over hele linja, forteller Kari Brattset Dale som også trekker frem russernes gode strek- og kantspillere.

Og Veronica Kristiansen får i oppgave å stoppe fintemesteren Vjakhireva i forsvar.

– Vi kan ikke stå flatt på henne, da får hun gjøre akkurat som hun vil. Det er viktig å ta høyde og lese fintene hennes. Rett og slett gi juling, slår Kristiansen fast.

ROC (Den russiske olympiske komité) startet gruppespillet med to tap. Deretter vant de tre kamper og slo Montenegro i kvartfinalen 32-26.

– De begynte rufsete og litt famlende, men fikk skikk på det i kamp tre mot Ungarn. Etter det har de vært relativt stabile, og vi ser helt klart at det er noen styrker og så er det noen svakheter. De skal vi forsøke å finne og utnytte, forklarer Thorir Hergeirsson.

To lag som vil blø for den finaleplassen

Året etter Rio slo håndballjentene sterkt tilbake og vant kvartfinalen mot russerne i VM 2017. I VM 2019 var russerne sterkest i kampen om bronsemedaljen.

– Jeg forventer at det blir en sinnsykt hard kamp. Det blir et høyt tempo og det er to lag som vil blø for den finaleplassen. Den semifinalen kan ikke komme fortere, forteller Stine Skogrand til pressen dagen før dagen. Skogrand var reserve under forrige OL.

Semifinalen spilles ikke før fredag kl. 14 norsk tid. Da er det viktig for jentene å kunne koble litt av mellom analysemøtene.

– Det blir litt Love Island, haha. Litt hjernedød TV. Løse litt kryssord og bruke hjernen til noe annet. Men akkurat nå mot slutten av mesterskap så er ikke hjernen min så mye koblet av, innrømmer Bredal Oftedal.

Og Hergeirsson er klar på en ting:

– Det vil alltid handle om karpe diem - gripe dag og nyte sted og stund. Være seg selv og leve drømmen.