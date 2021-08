Ni år etter uhellet fikk sølv-helten endelig hjelp. Da startet smerte-helvetet

Det var en lang vei til OL-sølv for Eivind Henriksen. Et uhell på ungdomsskolen ble skjebnesvangert.

Se Henriksens rekordkast øverst.

Tidlig torsdag morgen i Tokyo fikk Eivind Henriksen det synlige beviset: En sølvmedalje rundt halsen etter den olympiske sleggekonkurransen 2021.

Det er gått bare 13 timer siden samme mann kunne strekke armene i været, drapere seg selv med det norske flagget og felle en tåre.

Felle en tåre for familien som har støttet ham, treneren som tragisk gikk bort og for å endelig ha lyktes. For ettervirkningene av et uhell i 2004 har fulgt ham som en mare.

På denne torsdags morgenen er de råeste og sterkeste umiddelbare reaksjonene på avstand, men på trinn to på seierspallen lukket 30-åringen øynene, sukket tungt før han åpnet øynene og så seg rundt.

MASKERTE HELTER: Eivind Henriksen på pallen sammen med gullvinner Wojciech Nowick og bronsemedaljør Pawel Fajdek. Foto: Dylan Martinez

– Jeg måtte titte meg litt rundt og se at det faktisk var OL jeg står på pallen i. Da går det innover meg hva som har skjedd, og jeg måtte dra pusten litt, sier Henriksen til TV 2.

Deler på æren

Med sølvmedaljen rundt halsen beskriver han det som ubeskrivelig, og fremhever at selve medaljen er ikke bare hans.

– Den kan deles opp i ganske mange biter.

Foreldre, søsken og hans avdøde trener Einar Brynemo nevnes. I tillegg til samboeren Lena Marie Hansen. De ble foreldre i fjor høst. En berikelse ifølge den sølv-helten.

Faktisk har en del av Henriksens motivasjon har vært å vise at det går an å prestere som far, men samboeren har vært uvurderlig hjelp.

– Hun har tatt en støyt der. Hun har stått opp med ham siden han kom, og de siste tre månedene har jeg ligget på eget rom og snorket, ler han.

– Har stått i dritten

Akkurat denne natten er det ikke blitt noen søvn siden det litt før halv ni kvelden i forveien var klart at han hadde kastet den 7,257 kilo tunge sleggen nest lengst av samtlige. I en olympisk finale.

Hans første internasjonale seniormedalje og Norges første OL-medalje i en kastøvelse som ikke er spyd.

Veien dit har vært lang og vond. Det vet også lagkameratene på det norske friidrettslandslaget. Sosiale medier har flommet over av lykkeønskninger. Karsten Warholm mener en medalje aldri har vært mer fortjent.

Kjempen på 191 centimeter er mindre brautende verbalt enn han er fysisk. Han tar ikke ordet og stikker av med det, men svarer lavmælt, men konsist og oppriktig.

– Jeg tenker at alle som tar medalje fortjener det like mye, men det er nok sikkert fordi jeg har klart å stå i all dritten i mange, mange år og har kommet meg opp igjen.

Skjebnesvangert uhell

Det som har voldet de store problemene er en korsbåndsskade som oppstod i 2004. Uhellet var ute under uskyldig, men pubertal testosteronfylt lek i et friminutt på ungdomsskolen.

– Vi brukte å ha noen brytekamper. Den dagen var det en som landet oppå kneet mitt. Både leddbånd og korsbånd røk.

Da var Eivind Henriksen 14 år og på den tiden opererte man ikke så unge for den type skader. Nå gjør man det, men for det unge friidrettstalentet gikk det lang tid før man tok tak i det.

Kneet hans ble ikke lagt under kniven før 2013. Å trene sleggekast gikk for det meste greit, men det var problemer med en gang han skulle gjøre noe annet. Han husker en smell under en fotballtrening på Idrettshøyskolen og en annen i en hinderløype.

– Vi måtte gjøre noe til slutt. Jeg hadde fått så mange smeller på det kneet at det kunne gå utover andre ting. Vi måtte gjøre noe for å få litt stabilitet i det.

Fire operasjoner senere var man fremme i 2015, men problemene var langt fra over. De laget et nytt korsbånd ved å ta fra en sene under kneskjellet. Den senen har vært plagsom senere og skapt mye smerter som gjorde det vanskelig å trene.

Enden på problemene

Først i 2018, 14 år etter smellen under bryte-leken på ungdomsskolen, merket Henriksen at det løsnet og han kunne gradvis trene mer.

Tre og et halvt år senere står han med en olympisk sølvmedalje etter en OL-finale hinsides alle forventninger der alt funket.

– Kunne du stått her med medaljen før, om du hadde blitt operert tidligere?

– Tjaaa... Det er mulig, men hadde jeg ikke hatt den brytekampen, så hadde det kanskje blitt ennå tidligere. Eller ikke i det hele tatt. Man kan liksom ikke tenke slik. Nå er jeg her i Tokyo og har tatt medalje.

Og det med en finale der han flyttet sin egen norske rekord tre ganger. Under OL har han forbedret seg fra 78,25 til 81,58. Det er en enorm forbedring.