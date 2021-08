Tilbake i 2009 gikk en video av en Bugatti Veyron som kjørte ut i en innsjø viralt. Den gangen var det verdens raskeste serieproduserte bil – og en av de dyreste bilene du kunne få tak i.

En stund etter utforkjøringen, ble det avslørt at det hele var forsikringssvindel. Sjåføren, Andy House, påstod at han forsøkte å unngå å treffe en lavtflyvende pelikan (!).

Etterhvert ble det imidlertid bevist at det var feil. En video gjort av en medtrafikant, viste at House faktisk kjørte millionbilen sin ut i vannet med vilje. Det korte klippet viste blant annet at det ikke var det noen pelikan der – og at det ikke var noen tegn til at sjåføren forsøkte å bremse.

Straffen for svindelforsøket ble ett år og en dag i fengsel.

Skal vekkes til live

Ti år senere ble den samme Bugattien vurdert kjøpt av Ed Bolian – en bilentusiast som blant annet har en rekke filmer på YouTube-kanal VinWiki.

Han syntes imidlertid prisen var noe høy. Men nå kan samme Bolian røpe at bilen er blitt kjøpt av en kar som heter Houston Crosta. Sistnevnte jobber på Royalty Exotic Cars, i Nevada.

Nå starter en omfattende og kostbar restaureringsjobben. Crosta er en stor Bugatti-entusiast – og har eid et par selv. Inkludert en som var modifisert av den anerkjente tuneren Mansory. Ikke at vi helt kan fatte at en Veyron skulle trenge noe tuning ...

Slik kan interiøret i en Bugatti Veyron se ut. Ikke helt hva vi er vant med på moderne biler – der store skjermer dominerer dashbordet.

Dyrt

Crosta skal bruke sin interesse og kunnskap om disse bilene – samt tilgangen til en god bunke med deler som han har på lager – til å få bilen på hjulene igjen.

Men det blir uansett aldri billig – eller enkelt – å fikse en bil som har vært i vannet. Særlig ikke en Bugatti.

Et lite eksempel: Noe av det Crosta må fikse, er stereoanlegget som ble levert av Burmester. Ifølge Bolian vil dette alene kommer på nærmere en million kroner!

Kjøpt deler fra Bugatti

Det er ikke bare steroeanlegget som koster flesk, selvsagt. Selve bilen skal ha kostet i underkant av fire millioner kroner – og i tillegg har Crosta kjøpt deler for 2,5 millioner kroner.

Arbeidet med bilen pågår fortsatt – målet er at den skal bli kjørbar og strøken igjen, om ikke alt for lenge.

Så gjenstår det å se om det blir et prosjekt han vil tjene penger på. Prisnivået på en godt holdt Veyron er ikke akkurat snaut.

Det ble laget flere ulike spesialmodeller av Veyron.

Verdens raskeste

Det er mye som gjør Bugatto Veyron til en helt unik bil. Motoren er intet mindre enn en W16-er. Den er rett og slett satt sammen av to 4-liters V8-motorer. Fire turboer må til - og totalt er det ti (!) radiatorer. Den oppgis å ha 1001 hestekrefter - og et dreiemoment på 1.250 Nm.

Sånt blir det heftige ytelser av. 0-100 km/t bruker den 2,5 sekunder på. Mens den originale Veyron har en toppfart på 407 km/t. For å klare det er bilen utstyrt med spesielle run flat-dekk fra Michelin.

Veyron ble i sin tid kåret til tiårets beste bil av Top Gear (den gangen Jeremy Clarkson og co styrte skuta), og er for øvrig oppkalt etter racersjåføren Pierre Veyron. Han vant 24-timersløpet på Le Mans i 1939, da han kjørte for det opprinnelige Bugatti-selskapet.

