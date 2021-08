Line Andersen tilbake på skjermen: – Det var nervøst

Et forlik ble slutten på en betent arbeidskonflikt i mai i år, da Line Andersen og NRK signerte en sluttavtale. Den tidligere programlederen gikk fra bordet med et sluttvederlag på 1.150.000 kroner, i tillegg til at NRK betalte 750.000 kroner av saksomkostningene på omtrent to millioner kroner.

Rettssaken startet med et søksmål fra Line Andersen, etter at hun ble tatt av NRKs sjakksendinger. NRKs begrunnelse for at Andersen ble plassert til å jobbe med å lage saker til andre plattformer, var blant annet at de ønsket å ivareta det psykososiale arbeidsmiljøet i NRKs sportsavdeling.

Siden da har det vært stille fra den tidligere sportsjournalisten, men onsdag gjestet hun TV Norges OL-studio - 22 måneder etter at hun sist var å se på TV-skjermen.

– Nervøst

– Det var nervøst. Jeg har alltid litt prestasjonsangst på skjermen, og denne gangen var det for en kanal jeg ikke kjenner. Man vil jo gjøre en god jobb når man blir invitert som gjest, sier Line Andersen til TV 2 onsdag kveld.

Hun understreker at hun hadde en svært hyggelig opplevelse og at det var godt å være tilbake på skjermen.

SAKSØKTE NRK: Etter 17 år i statskanalen endte arbeidsforholdet i konflikt. Foto: Cornelius Poppe / NTB

– Det var en profesjonell redaksjon. Susanne og Tom er flinke, så det var bare hyggelig, forteller Andersen.

Og selv om også den tidligere sportsjournalisten har peiling på det hun snakker om når det gjelder sport, er hun klar på hva hun er aller flinkest til:

– Mitt fremste fag er jo prating, det er hverken friidrett eller journalistikk, sier hun spøkefullt.

Stille om jobbtilbud

På spørsmål om det blir mer jobbing med OL understreker Line Andersen at hun kun var gjest i dagens sending. Andersen ønsker derimot ikke å kommentere om hun har flere TV-oppdrag i sikte.

– Har du fått andre jobbtilbud?

– I dag kommenterer jeg bare at jeg var gjest i Discovery, svarer hun.

At dagens opptreden ga mersmak er det liten tvil om, selv om arbeidsforholdet med NRK endte i konflikt.

– Jeg har alltid likt å jobbe med TV, jeg. Men det er ikke sånn at alle får lov til å jobbe med TV hele tiden - og akkurat nå får ikke jeg det.

– Har du lyst til å jobbe mer med TV?

– Det får vi se på.

Holder kortene til brystet

Det stormet rundt Line Andersen både før, under og etter rettssaken i mai, men inntil videre ønsker ikke Andersen å fortelle hvordan den siste tiden har vært.

– Jeg prater heller ikke om det. Jeg har enda ikke gitt mitt første intervju om det. Det kommer en gang, men det kommer ikke nå, svarer hun onsdag kveld.

Men til tross for at Line Andersen holder både jobbtilbud og tanker rundt den siste tiden tett til brystet, deler hun med glede morgendagens planer:

– Jeg skal på hytta.