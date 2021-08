UD oppfordrer alle norske borgere i Afghanistan til å forlate landet

Utenriksdepartementet opplyser til TV 2 at de følger situasjonen time for time.

Opprørsbevegelsen Taliban overtar stadig nye områder i Afghanistan, og øker det militære presset for å erobre byer og provinshovedsteder.

Tirsdag kostet et bombeangrep rettet mot Afghanistans forsvarsminister åtte mennesker livet. Taliban sa onsdag at det var de som sto bak angrepet.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier til TV 2 at Talibans fremmarsj i landet ikke kommer som en overraskelse.

– Vi har vært klar over at denne situasjonen kunne oppstå, men den har nok skjedd raskere og i større omfang enn det vi forventet. Det er en dramatisk situasjon, fordi mange drives på flukt, både internt i Afghanistan og over landegrenser, sier Søreide.

Forsterker reiseråd

Talibans storoffensiv kommer etter at USA og NATO har trukket ut sine militære styrker. Nå er den afghanske hæren overlatt til seg selv.

– Den største og mest akutte bekymringen akkurat er sikkerhetssituasjonen og det økte voldsnivået, som har vist en dramatisk opptrapping de siste ukene. Og det andre er behovet for helt grunnleggende ting som mat, medisiner og husly, sier utenriksministeren.

– Vi har allerede et reiseråd til Afghanistan som er veldig tydelig: At vi fraråder alle reiser til Afghanistan. I dag kommer Utenriksdepartementet til å forsterke det rådet, sånn at vi også oppfordrer norske borgere i Afghanistan til å forlate landet, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide til TV 2.

UD henter imidlertid ikke hjem personell, og det gjør heller ikke Forsvaret.

– Reiserådene er beregnet på reisende og gjelder ikke en militær misjon, sier major Elisabeth Eikeland, talsperson ved Forsvarets fellesoperative hovedkvarter, til NTB.

Alle norske kampstyrker har allerede forlatt landet i forbindelse med NATOs tilbaketrekking, men et norsk feltsykehus på flyplassen i Kabul er videreført ut 2021.

Feltsykehuset beskrives av Forsvaret som viktig for de gjenværende NATO-styrkene og afghanske sikkerhetsstyrker. Forsvarssjefen har tidligere sagt at personellet der blir blant de aller siste til å forlate Afghanistan.

Tirsdag bekreftet Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda overfor TV 2 at Talibans frammarsj i Afghanistan har ført til asylsøknader fra afghanske borgere ikke lenger blir behandlet.

Redd Barna: 18 drept i flyangrep

18 sivile har blitt drept i flyangrep i Kandahar i Afghanistan, ifølge Redd Barna, som viser til lokale medier.

Redd Barnas landdirektør i Afghanistan, Christopher Nyamandi, sier han er forferdet over meldinger i lokale medier om at 18 sivile, blant dem barn og kvinner, er drept.

Siden volden blusset opp tirsdag, har 49.000 personer blitt sendt på flukt fra Kandahar, blant dem nesten 30.000 barn, ifølge Nyamandi.

Den afghanske regjeringen har ikke bekreftet meldingene om at 18 sivile har blitt drept. (TV 2/NTB)