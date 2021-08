Boasson-Hagen fikk Olympiatoppen-hjelp etter brutal Tour-exit

Nå er 34-åringen spent på formen foran comebacket i Arctic Race of Norway.

Torsdag kl. 13.30: Se første etappe av Arctic Race på TV 2 og TV 2 Play.

Edvald Boasson-Hagen måtte dessverre forlate Tour de France da han ikke klarte tidslimiten på den 15. etappen. Nå er Total Energies-rytteren på plass i Tromsø, der han torsdag er tilbake i ritt igjen under Arctic Race of Norway.

Flere av etappene passer i utgangspunktet Boasson-Hagen godt, men rudsbygdingen er usikker på formen etter Tour de France-exiten.

– Jeg har ambisjoner om å sykle så fort som mulig, men jeg er veldig spent på egen form. Jeg avsluttet ikke der jeg håpet i Touren, så jeg håper jeg er bedre enn det jeg var der. Det føles i hvert fall bedre, så får vi se hva det holder til, sier Boasson-Hagen til TV 2 på toppen av Fjellheisen dagen før Arctic Race går i gang.

SURT: En utslitt Edvald fortalte pressen at det føltes surt å måtte forlate Tour de France, da det ble klart at han ikke hadde rukket tidsfristen på 15. etappe. Nå er han klar for ny innsats under Arctic Race of Norway. Foto: Skjermdump TV 2.

Fått hjelp av Olympiatoppen

Etter den brutale opplevelsen på etappen til Andorra-La-Vielle, der han kjørte alene i varme, motvind og høyde bak feltet, reiste den nybakte faren hjem til familien og fikk hjelp av Olympiatoppen til å finne ut hva som skjedde.

– Det er vanskelig å si akkurat hva det var, men noe var det i hvert fall. Jeg har vært på Olympiatoppen og fått bra oppfølging der. Noe var feil, og jeg hovnet veldig opp og ble full av væske den dagen. Noe var det, noe saltbalanser eller et eller annet var feil, men hvorfor og hva, er vanskelig å si. Da fikk jeg en lengre sommerferie enn planlagt, og det var jo synd det, sier han.

– Var det noe du reagerte på?

– Det var et eller annet som var feil den dagen. Det var ekstremt varmt og høyde, og det taklet jeg tydeligvis ikke veldig bra. Det var også motvind, så det ble veldig tungt uten andre ryttere rundt meg. Da ble det veldig tøft å fullføre. Det var leit å måtte dra hjem.

HEIET FREM: Boasson-Hagen ble heiet frem av Dag-Otto Lauritzen under den 15. etappen av Tour de France, men oppmuntringen var dessverre ikke nok til at den norske syklisten rakk tidslimiten.

– Du hadde en vanskelig oppkjøring med velt før Sveits rundt, var det årsaken, eller var det noe spesifikt som gjorde at det ikke gikk bra?

– Det blir bare spekulasjoner, så jeg tør ikke si noe, men det var ikke en optimal oppkjøring heller. Det har ikke vært et bra år, det har vært en del uflaks. Jeg prøver å se fremover og kjøre bra fremover.

Kan få Sagan som lagkamerat

Boasson-Hagens kontrakt med Total Energies går ut etter årets sesong. Det franske laget bekreftet tirsdag at Peter Sagan skal sykle for dem det kommende året.

Det betyr at Boasson-Hagen kan sykle på lag med en av sykkelsportens aller største stjerner i 2022. Selv om 34-åringen ennå ikke har signert noe før neste sesong, er han sikker på at han har et lag også etter nyttår.

– Jeg har ikke signert noe sted ennå, men jeg føler meg trygg på at jeg har et lag. Jeg er mer sikker i år enn i fjor, og har ikke planlagt å vente like lenge som da. Jeg har ikke signert, så jeg kan ikke si noe, men jeg trives godt i laget, sier han.

– Hvordan blir det om du skal kjøre med Sagan neste år?

– Det blir bra, det. Jeg har ikke kjørt med Sagan før. Jeg vet ikke hvor jeg skal kjøre neste år, men det er jo offentlig at han skal dit, så det er en bra forsterkning for laget neste år.

Torsdag kl. 13.30: Se første etappe av Arctic Race på TV 2 og TV 2 Play.