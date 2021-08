Medaljevinneren har deltidsjobb: Kommer med bønn til toppene

– Jeg jobber på Møller logistikk. Så jeg flytter på biler, rett og slett.

Det kunne Henriksen fortelle til pressen etter at han tok OL-sølv onsdag.

– Jeg jobber 60 prosent ved Møller, pluss at jeg har en trenerjobb på Wang i løpet av uka, utdyper han.

Sølvvinneren medgir at han godt kunne hatt en jobb som var litt snillere med kroppen, og at det kanskje ikke er det lureste å traske rundt i vernesko hele dagen.

– Men jeg trives med det. Jeg trives godt med gutta på jobben og koser meg der, sier 30-åringen.

– En amatør i forhold til andre

Sportssjef for friidrett i Norges idrettsforbund, Erlend Slokvik, sier til TV 2 at det er en helt naturlig forklaring på hvorfor sleggekasteren har en deltidsjobb.

– Det går jo på at slegge får ikke noe oppmerksomhet. Det har ikke vært noe snakk om dem, og de får ikke de store sponsorene. Så da han må jobbe ved siden av. Selv om han får mye støtte i år, da, det har han fått.

EKSTRA IMPONERENDE: Toppidrettssjef i Norges Friidrettsforbund, Erlend Slokvik mener Eivind Henriksens deltidsjobb gjør OL-sølvet ekstra imponerende. Foto: Fredrik Hagen

Slokvik sier videre at dette gjør Henriksens prestasjoner ekstra beundringsverdige.

– Han er jo en amatør i forhold til enkelte andre. Så det er veldig imponerende det han får til.

Sølvvinneren selv skulle ha ønsket at slegge ble vist mer på TV. Nå er ikke øvelsen med i Diamond League.

– Slegge er lite på TV. Det er én gang i året i mesterskap. Jeg håper de tar oss inn i varmen snart slik at vi kan være med i det store sirkuset. Jeg håper dette var en god søknad til å være med i Bislett Games, sier 31-åringen, som både er kaptein for Norge i europacupen og tillitsvalgt for landslagsutøverne.

– Selvfølgelig må vi ha slegge

Bislett Games-sjef Steinar Hoen sier til TV 2 at han uten til vil jobbe for å få slegge på plass under neste års Bislett Games, men at det ikke er like enkelt å få øvelsen med i det internasjonale Diamond League-programmet.

– På Bislett Games må vi selvfølgelig ha slegge neste år. Men det må nok bli før hovedsendingen og Diamond League-programmet starter.

Han forklarer at øvelsen for øyeblikket ikke er med i Diamond League, og at det ikke er bare-bare å få den inn der.

– Det er jo sånn at Diamond League er en serie, og da må alle arrangørene ha de samme øvelsene. Så det er ikke noe som jeg bare kan bestemme.

Han forklarer videre at mange av arenaene i serien hovedsakelig er fotballstadioner, og noen av dem har gressmatter som ikke tåler sleggekasting. Både vanningsanlegget og selve gressmatten kan bli ødelagt av det.

– Så er det jo i fotballen pengene ligger. Så da vil ikke for eksempel Roma akseptere at vi river opp gresset på hjemmebanen deres med sleggekasting dagen før en viktig hjemmekamp. Og da er det vanskelig å gjøre så mye med det, sier han.

SEIERSTÅRER: Eivind Henriksen tok til tårene etter sølv under finalen i slegge på Olympic Stadion i Tokyo. Foto: Lise Åserud

Vil ha full tribune når Eivind kaster

Bislett-sjefen understreker at han ikke er sikker på at dette er den enste grunnen, og forteller at hva som slår an på TV også spiller inn. Og der har tekniske øvelser, som sleggekasting, vanligvis ikke dratt mange seere.

– Men det er jo fantastisk dette som har skjedd, så vi skal selvfølgelig jobbe for å sette slegge på kartet, og få øvelsen med på Bislett Games.

– Når vi har en så stor norsk utøver må vi prioritere det, så jeg vil jobbe for å gi sleggekasting en god plassering på programmet, slik at det er fult på tribunen når Eivind skal i aksjon, avslutter Hoen.