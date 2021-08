Samboeren: – Hadde ikke trodd at det skulle gå så bra

Eivind Henriksen (30) klinket til med tre norgesrekorder i OL-finalen – til tross for en rufsete oppladning.

– Det var jo vill jubel. Jeg måtte få Emil (sønnen) til å sove, for han ble redd av all skrikingen. Jeg tror ingen av oss helt skjønner hva som har skjedd, det er så gøy og så fortjent. Jeg tror bare alle er litt i sjokk nå, sier sleggekasterens samboer, Lena Marie Hansen, til TV 2 like etter bragden.

Sammen med fire generasjoner fra både Henriksen og Hansens familie fulgte de med på finalen.

Samboer Lena Marie Hansen og resten av familien på begge sider etter OL-medaljen var et faktum. Foto: Yngve Sem Pedersen.

Fra før var Henriksens norske rekord på 78,79 meter. I finalen forbedret han den tre ganger, til hele 81,58. Det holdt til en sensasjonell sølvmedalje.

– Nei, jeg hadde ikke trodd at det skulle gå så bra. Han sleit etter å ha tatt den andre vaksinedosen. Så at det skulle komme så til de grader tilbake på en måned, det hadde jeg ikke trodd, sier samboer Lena.

– Jeg er så utrolig stolt, og synes det er så fortjent. Han har lagt ned så mye i det her. Jeg er bare så imponert, fortsetter hun.

STOLT: Samboer Lena Marie Hansen og sønnen deres, Emil (ni mnd.) Foto: TV 2.

Selv forteller Henriksen at han har følt seg bra hele sesongen, men at han har vært litt knytt inn mot konkurranse.

Da han ble dårlig etter andre vaksinedose, måtte han ta seg en uke fri og var urolig for formen inn mot OL.

– Det løsnet etter den uke med fri. Det var nøkkelen. Jeg pushet nok kroppen litt hardt i en periode hvor kroppen var litt redusert, som antakeligvis gjorde at jeg mistet mye energi, forklarer Henriksen til norsk presse.

– Lena har mye av æren for dette sølvet. Hun har stått opp hver natt mens jeg har ligget og snorket, fortsetter han.



JUBELBRØL: Eivind Henriksen jublet hemningsløst for sølvmedaljen. Foto: Lise Åserud

Mamma Eldrid Prestegård hadde en snikende følelse av at noe stort kunne være i emning, men kanskje ikke så stort.

– Eivind er ganske beskjeden når det gjelder å uttale hvor klar han føler seg. Men jeg hadde jo litt på følelsen, at nå skjer det. Men dette var jo over all forventing. Vi er litt lamslått, rett og slett, sier mamma Eldrid.

Pappa Bjørn Henriksen varsler full fest utover dagen, og naturlig nok også når sønnen kommer hjem fra Tokyo med sølvmedaljen.

– Jeg var veldig fornøyd med kvalifiseringen da han satt norsk rekord, og tenkte at nå har han fått ut det han håpet på. Nå kan det bare gå oppover. Men da han begynte å kaste over 80, da ble jeg overrasket. Jeg hadde aldri drømt om det. Kjempegøy. Han har slitt seg gjennom skader, og har kommet seg tilbake. Men dette var langt over hva jeg noen gang har drømt om, sier han.