– Har interessante personer uten alibi

Om ettermiddagen den 8 . august i 1996 så flere vitner Trude Espås sittende på en stein med utsikt over fjorden. Den 20 år gamle kvinnen, som jobbet på Hotel Union i Geiranger, hadde satt seg ned for å lese.

Den siste sikre observasjonen av henne var cirka klokken 17.15.

Dagen etter, da Espås ikke møtte på jobb, ble hun meldt savnet. 20-åringens gjenstander, blant annet boka hun leste, ble funnet ved steinen.

Det ble iverksatt et større søk. Politiet trodde først at Espås kunne ha falt og slått seg i det bratte terrenget, men søket førte ikke frem.

DRAPSOFFER: 20 år gamle Trude Espås. Foto: Privat

11 dager etter det siste livstegnet var et ektepar på kveldstur langs riksveien. Like ved steinen kjente de en intens og ubehagelig lukt som førte dem rundt 100 meter opp i ei steinur.

Her så mannen et par hvite sko, like de Espås hadde hatt på seg. Politiet ble tilkalt og området ble umiddelbart sperret av.

Håp om DNA-profil

Politiinspektør Yngve Skovly mener at den eller de som står bak voldtekten og drapet har brukt mye tid på å gjemme offeret sitt.

– Det var brukt mange og til dels store steiner, og hun var godt skjult. Letemannskaper hadde gått forbi her, også med hund, uten at hun ble funnet. Var det ikke for lukten, er det ikke sikkert vi hadde funnet henne, sier Skovly.

Han er tilbake på åstedet - nesten 25 år etter saken han fortsatt tenker mye på.

– Er det er en sak som jeg skulle ønske ble oppklart, så er det helt klart denne, En sånn grufull handling bør finne sin løsning, sier Skovly.



ÅSTED: Politiinspektør Yngve Skovly har vært etterforskningsleder etter drapet på Trude Espås i 25 år. På bildet der Skovly har en stor stein på høyre side, ble Espås funnet drept. Foto: Arne Rovick /TV 2

På åstedet er det sikret biologisk materiale, men så langt har det ikke vært mulig å fremskaffe en fullverdig DNA-profil fra det som kan være gjerningspersonen.

– Men det er en rivende utvikling på det området, og det skal stadig mindre materiale til for å få frem en profil, så hvem vet om det kan komme en løsning, sier Skovly.

– Har dere en oppfatning av hvem som drepte henne?

– Vi har interessante personer som det ikke har vært mulig å gi et alibi.

Ifølge politiinspektøren dreier det seg om «en håndfull personer» fra Norge, men Skovly vil ikke gå nærmere inn på hva som gjør disse personene interessante for politiet.

Elden satt på saken

Før sommeren fikk John Christian Elden en telefon fra moren til Trude Espås.

Hun ønsket bistand fra en advokat til å gå gjennom saken. Nå er Elden formelt oppnevnt som bistandsadvokat, og han har mottatt 25.000 sider med politidokumenter.

– Det preger henne at drapet på datteren ikke er oppklart. Det har gått lang tid siden ugjerningen, men det er en grunn til at drapssaker i Norge ikke foreldes. Denne saken vil bli forfulgt helt til gjerningsmannen er tatt, sier Elden.

Han skal i gang med å lese seg gjennom dokumentene i saken, der det er gjort tusenvis av vitneavhør og rundspørringer - også i utlandet. Ettersom Geiranger er et yndet turistmål, var det mange utenlandske turister i bygda da drapet skjedde.

Elden mener at politiet tilsynelatende har gjennomført en bred etterforskning. Advokaten tror at svaret på gåten kan ligge i dokumentene.

Håper noen vil prate

Samtidig påpeker han at noen der ute trolig sitter med informasjon om saken. Det er kun selve personen som utførte drapshandlingen som risikerer straff, påpeker Elden.

– Andre som kan ha vært på dette i ettertid, eller personer som har kunnskap eller informasjon, vil ikke kunne straffes. De vil kun bidra til å oppklare det som er en verkebyll.

Politiinspektør Skovly har også et håp om at gjerningspersonen får behov for å lette samvittigheten sin og tilstå.

– Dette er en sak jeg virkelig ønsker å få oppklart. Når en så grufull handling skjer, bør vi få en løsning, sier han.