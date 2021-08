Flopp? Neida, nå har Tesla fått inn over 1,2 millioner bestillinger på denne!

Både presse og potensielle kunder fikk mildt sagt hakeslepp, da Elon Musk avduket sin elektriske pickup – Cybertruck – i 2019. Den har et design som virkelig får i gang debatten.

En stund så det ut til at vi skulle få den til Norge, også. Men slik blir det ikke. Du har sikkert gjettet grunnen? Det handler om EU-krav til blant annet vekt og sikkerhet – ikke om at den er for stygg, i tilfelle du måtte lure på det.

Like greit at vi slipper den, sier noen. Veldig synd, synes andre.

Det som imidlertid er hevet over en hver tvil, er at dette konseptet har fenget oppmerksomheten til kjøpere i hele verden.

Forrige uke alene tikket det inn 17.000 reservasjoner. Da snakker vi av typen der det legges inn et depositum. Totalt er det uoffisielle tallet som har lekket ut på 1.254.872 reservasjoner. Ikke sånt man kaller en flopp, med andre ord.

Lang ventetid

Produksjonen starter mest trolig tidlig neste år – på den nye Giga-fabrikken i Texas. Nykommeren kan fort bli merkets mest solgte modell i 2022.

Men siden ordrelisten er så enorm, kan det fort gå år, før de ferskeste reservasjons-holderne får bilene sine.

Pågangen har altså vært voldsom, bare på den korte tiden siden det ble offentliggjort at 1 million reservasjoner var på plass i mai.

Slik skal interiøret bli. Stramt og minimalistisk – slik vi er vant med fra Tesla.

Mini-Cybertruck

Musk har mer enn antydet at det er sannsynlig at det kommer en mindre variant av Cybertruck, som skal kunne selges i Europa. Men noe mer konkret har det ikke blitt ut av det, så langt.

I stedet får vi klare oss med de andre modellene fra Tesla – som ganske snart inkluderer den mer kompakte SUVen, Model Y. De aller første eksemplarene av denne er faktisk ventet til Norge allerede i august.

Men det blir selvsagt noe helt annet enn el-pickupen som svært mange ønsker å sikre seg.

Tre motorer

Cybertruck blir tilgjengelig i tre utgaver. Innstegsmodellen får én motor og bakhjulsdrift. Neste steg er to elmotorer og firehjulsdrift, mens toppmodellen blir utstyrt med hele tre kraftige elmotorer.

Sistnevnte skal klare 0-100 km/t på rundt 3 sekunder (0-60 mph er oppgitt til under 2,9).

Rekkevidden skal på det meste være på over 800 kilometer.

Utover en stor batteripakke som bidrar til god rekkevidde, får bilen adaptiv luftfjæring og en bakkeklaring på inntil 40 centimeter. I tillegg er utvendig lagringsplass 100 kubikkfot.

Lasteplanet på Cybertruck er digert!

Flere på vei

Men mens Tesla har brukt tid på å komme i gang med produksjonen, har det begynt å dukke opp noen konkurrenter. Pickup-markedet i USA er enormt, så her er det flere som vil ha en del av kaka.

Ford har for eksempel sin F-150 Lightning. Den har det kommet 120.000 reservasjoner på så langt. Også det et imponerende tall. Bilen ble annonsert så sent som i våres.

Denne skal også være aktuell for det norske markedet – og skal bli spennende å følge med tanke på prisutvikling og leveringstid.

