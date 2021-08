Politiet forvekslet identitet - feil mann var på mentalsykehus i to år

Den bissare historien startet da hjemløse Joshua Spriestersbach sovnet på gaten i Honolulu på Hawaii i 2017.

Etter en stund ble han vekket av en politibetjent, og trodde først det var fordi han, i strid med byens regler, hadde sovnet på gaten.

Det viste seg derimot å være helt andre årsaker til at politibetjenten vekket ham. Ifølge betjenten var Spriestersbach egentlig Thomas Castleberry, som hadde brutt prøveløslatelsen etter en narkotikasak i 2006.

Kraftig medisinert

Spriestersbach prøvde å forklare at de hadde tatt feil mann, men til tross for protester ble han innlagt på mentalsykehuset Hawaii State Hospital - uten et eneste bevis for at han faktisk var mannen de var ute etter.

Han fortsatte å bedyre sin uskyld, men jo mer han nektet for å være Castleberry, desto mer sikre ble personalet på at han måtte lide av alvorlige vrangforestillinger og psykose, og satte ham på stadig sterkere medisiner.

Selv ikke da den feilaktig innlagte mannen la frem bevis på hvor han var under Castleberrys rettsmøter, var det noen som trodde ham eller undersøkte om han snakket sant.

Dermed ble Joshua Spriestersbach holdt inne på et mentalsykehus mot sin vilje i to år - mens den egentlige gjerningsmannen gikk fri.

NEKTET SKYLD: Den nå 50 år gamle mannen bedyret hele tiden sin uskyld. Foto: Vedanta Griffith / AP

Reddet av Google-søk

Etter nærmere to år begynte en psykiater på sykehuset å fatte mistanke om at Spriestersbach faktisk kunne snakke sant.

En rekke Google-søk og telefonsamtaler ga psykiateren stadig flere og sikrere bevis på at mannen de hadde lagt inn ikke kunne være egentlige Thomas Castleberry.

Psykiateren undersøkte videre, og da han fant ut at Spriestersbach hadde vært på en annen øy da Castleberry opprinnelig ble arrestert, var det liten tvil igjen.

På bakgrunn av mistanken ble det bestemt at de skulle sjekke opp i fingeravtrykk og ta en nærmere kikk på bilder av den faktiske gjerningsmannen.

Da hverken bilder eller fingeravtrykk passet, forstod de at de hadde begått en grov feil. En enkel bakgrunnssjekk kunne hindret at feil mann satt sperret inne i to år.

Dysset ned

I stillhet ble den nå 50 år gamle Joshua Spristersbach sluppet ut. Han endte opp i et herberge for hjemløse, før han flyttet hjem til søsteren sin, der han fortsatt bor.

En gruppe som jobber for rettferdighet for feildømte på Hawaii har bedt om at saken tas opp for å kreve rettferdighet, og nylig ble det offentliggjort rettsdokumenter som avdekker den urettferdige behandlingen Spristersbach ble utsatt for.

I rettsdokumentet kommer det frem at saken ble kraftig dysset ned av sykehuset, som hadde avholdt et hemmelig møte det ikke finnes referat fra. Heller ingen journaler fra sykehuset anerkjenner den grove feilen.

Ifølge gruppen har Spristerbach heller ikke fått noen beklagelse fra sykehuset.