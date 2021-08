Klopps hyllest til Warholm: – En fantastisk person

Se Klopps hyllest til Warholm i vinduet øverst!



En hel idrettsverden lot seg begeistre av Karsten Warholms rekordløp natt til tirsdag. OL-gullet, verdensrekorden og duellen med Rai Benjamin har vært en snakkis langt utenfor Norges landegrenser.

Også i Liverpool-området, der en forholdsvis kjent tysker har adresse.

Da Liverpool-manager Jürgen Klopp etter onsdagens trening gjorde en rekke digitale intervjuer med TV-stasjoner fra forskjellige land, jublet han da TV 2 dukket opp på skjermen.

– Norge! Gratulerer. Løpet var helt utrolig, utbrøt Klopp.

Elsker OL

Den karismatiske manageren har tidligere uttrykt sin begeistring for den norske skiskytteren Ole Einar Bjørndalen, som han fikk møte under innspillingen av en TV 2-dokumentar i 2019.

– Det er som å møte Muhammed Ali i boksing. Bjørndalen er skiskyting. Jeg prøver å forklare det til engelskmenn. Han er Franz Beckenbauer, Pele og Bobby Moore i én og samme person, sa Klopp, som under opptakene imponerte med sin inngående kunnskap om norske idrettshelter.

Nå er Karsten Warholm en av heltene.

– Jeg er opprømt, nesten helt gal. OL er mitt favorittarrangement, jeg elsker alt ved det. Og at en norsk fyr skulle vinne ...

– Altså, jeg visste at han allerede hadde verdensrekorden og at han var god, men måten han vant løpet på. Han virker som et skikkelig talent, sier Klopp til TV 2.

Roser Warholm

Liverpool-manageren var ikke blant dem som sto tidlig opp for å se Warholm løpe inn til 45,94 på 400 meter hekk, men han var snar med å se løpet i opptak.

– Vanligvis når en nordmann vinner, så har han ski på beina. Denne gangen hadde ikke nordmannen det, og jeg elsket det, sier Klopp, som også lot seg imponere av hvordan hekkeløperen fra Ulsteinvik fremsto etter gull-løpet.

– Han tok seg god tid med tysk TV etter løpet. Der fremsto han som veldig selvsikker, med god grunn, men han var også hyggelig og høflig. Han er en virkelig god ambassadør for Norge, sier Klopp, og avslutter:

– Han er en fantastisk person.

Resten av TV 2s intervju med Jürgen Klopp vil bli publisert på tv2.no nærmere Premier League-start.