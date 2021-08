Forsvarssjefen om Støres Afghanistan-utsagn: – Norske soldater har deltatt i krig

Ap-lederen mener ikke at Norge har «drevet krig» i Afghanistan.

– Nei. Jeg mener ikke vi har «drevet krig».

Det er i et intervju i Vårt Land, gjengitt i Forsvarets forum, at Ap-leder og statsministerkandidat Jonas Gahr Støre kommenterte Norges innsats i Afghanistan.

Ap-lederen tror ikke på ny flyktningstrøm fra Afghanistan i høst, og understreker i intervjuet at Norge har vært i Afghanistan på mandat fra FNs sikkerhetsråd og på invitasjon fra afghanske myndigheter.

En norsk spesialsoldat i Afghanistan. Foto: NORSOF TG/Forsvaret

Derfor har ikke Norge et spesielt ansvar for å ta imot afghanske flyktninger etter at norske styrker forlater landet, mener han.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen, som selv har erfaring fra frontlinjen i Afghanistan, ble i 2011 tildelt Krigskorset med sverd for sin innsats der.

Tildelingen skapte for øvrig rabalder, fordi kong Harald ikke ble invitert til seremonien. Det endte med at statsminister Jens Stoltenberg måtte legge seg flat i Stortinget.

– Har deltatt i krig

TV 2 har bedt forsvarssjefen kommentere Støres utsagn. General Kristoffersen sier at det ikke kan herske tvil om at norske soldater har deltatt i krigshandlinger.

Siden 2001 har ti norske soldater mistet livet i Afghanistan. I alt har 9.000 norske soldater tjenestegjort der.

Oberst og FSK-sjef Eirik Kristoffersen i samtale med sjefen for den afghanske elitepolitistyrken. Foto: Lars Magne Hovtun/Forsvaret

Krigen i Afghanistan har kostet minst 160.000 mennesker livet siden 2001, blant dem minst 43.000 sivile.

– Nasjonen Norge gikk ikke til krig mot landet Afghanistan. Norske soldater har deltatt i krig mot al-Qaida, Taliban og andre opprørsgrupper i Afghanistan. Norske soldater gikk inn sammen med allierte etter at NATO hadde utløst artikkel 5 i Atlanterhavspakten, sier generalen, som var spesialjeger i Afghanistan og har tjenestegjort der i flere perioder.

– Krevde bruk av militærmakt

Kristoffersen var i Afghanistan første gang i 2002, og deltok i operasjon Anaconda. Han har mottatt den høythengende amerikanske militære utmerkelsen Navy Presidential Unit Citation for sin innsats i Afghanistan.

– Operasjonen hadde støtte i FN, og etter Talibans fall deltok norske styrker etter invitasjon fra afghanske myndigheter. Norske soldater har utvilsomt deltatt i krigshandlinger i Afghanistan. Kampen mot opprørsgruppene krevde bruk av militærmakt, sier forsvarssjefen til TV 2.

I april bekreftet NATO at tilbaketrekkingen fra Afghanistan hadde startet.

Mellom 2001 og 2021 har Norge bidratt med soldater i fire forskjellige operasjoner i Afghanistan. Foto: Aage Aune / TV 2

Norge har nå rundt 95 forsvarspersonell i Afghanistan. Alle norske kampstyrker har allerede forlatt landet i forbindelse med NATOs tilbaketrekking, men et norsk feltsykehus på flyplassen i Kabul er videreført ut 2021.

Norge driver også opptrening av afghansk antiterrorpoliti ved den internasjonale flyplassen i Kabul.

Feltsykehuset beskrives av Forsvaret som viktig for de gjenværende NATO-styrkene og afghanske sikkerhetsstyrker.

Disse styrkene vil være blant de siste som trekkes ut av landet, ifølge forsvarssjefen.

Det er anslått at Norges militære innsats i landet har kostet 10,5 milliarder kroner.

Mellom 2002 og 2020 sendte Norge over 12 milliarder kroner i bistand til Afghanistan, ifølge Norads statistikk.

Taliban øker presset

Opprørsbevegelsen Taliban øker det militære presset over hele Afghanistan for å erobre nøkkelbyer og provinshovedsteder.

Sammenstøt mellom afghanske styrker og Taliban i Herat-provinsen. Foto: Hamed Sarfarazi/AP/NTB

Tirsdag kostet et bombeangrep rettet mot Afghanistans forsvarsminister åtte mennesker livet. Taliban sa at det var de som sto bak angrepet.

Onsdag sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til TV 2 at Utenriksdepartementet oppfordrer alle norske statsborgere til å forlate Afghanistan.

UD henter imidlertid ikke hjem personell, og det gjør heller ikke Forsvaret.

– Reiserådene er beregnet på reisende og gjelder ikke en militær misjon, sier major Elisabeth Eikeland, talsperson ved Forsvarets fellesoperative hovedkvarter, til NTB.

FNs sikkerhetsråd skal fredag diskutere den forverrede sikkerhetssituasjonen i Afghanistan etter forespørsel fra blant andre Norge og Estland, ifølge diplomater AFP har snakket med.

Opprørsbevegelsen har de siste månedene tatt kontroll over store deler av den afghanske landsbygda og beleiret flere provinshovedsteder. Opprørerne har også tatt kontroll over grenseoverganger til naboland.

Flyangrep og attentat

Onsdag fortsatte kampene i Lashkar Gah etter en natt med kraftige sammenstøt mellom Talibanstyrker og regjeringssoldater. Taliban overtar fraflyttede hus og er stadig mer synlig i bybildet.

Afghanske spesialstyrker patruljerer en forlatt gate i Lashkar Gar. Foto: Abdul Khaliq/AP/NTB

Amerikanske og afghanske kampfly har bombet mål inne i hovedbyen i Helmand-provinsen.

Tirsdag fortsatte flyangrepene med uforminsket styrke, og det pågikk harde kamper ved hovedkvarteret til politiet og etterretningstjenesten i byen.

18 sivile, blant dem kvinner og barn, har blitt drept i flyangrep i Kandahar i Afghanistan, ifølge Redd Barna.

Sjefen for den afghanske regjeringens mediesenter ble fredag drept i et angrep i Kabul, melder innenriksdepartement. Taliban har tatt på seg skylden.

Opprørerne varslet for få dager siden ta de ville gå etter ledende medlemmer av regjeringsapparatet som hevn for flyangrep.

– Nok en gang har brutale terrorister begått en feig handling og tatt livet av en patriotisk afghansk borger, sier innenriksdepartementets talsmann Mirwais Stanikzai.

Talibans sterke offensiv i Afghanistan har ført til endringer for afghanske asylsøkere i Norge.

Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda bekrefter overfor TV 2 at asylsøknader fra afghanske borgere ikke lenger blir behandlet.

(TV 2/NTB)