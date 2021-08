Har overfalt tilfeldige kvinner før – nå er mannen siktet for drapsforsøk

Onsdag ble mannen varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud.

Han er siktet for å ha knivstukket en tilfeldig kvinne i 20-årene flere ganger i overkroppen i nærheten av Torshovdalen i Oslo mandag.

– Han husker ingenting av hendelsen. Han ble kjent med innholdet i siktelsen i dag, og han er helt knust, sier mannens forsvarer, advokat Rune Berg, til TV 2.

Politiet hyller vitne

Kvinnen ble raskt fraktet til sykehus og er ikke livstruende skadd. I avhør har hun forklart at hun ikke har kjennskap til gjerningsmannen.

For politiet kan et vitne på stedet ha blitt helt avgjørende.

– Det var en ung mann som så hendelsen og forfulgte siktede på trygg avstand. Det bidro til at politiet fikk pågrepet ham etter relativt kort tid, sier politiadvokat Rita Parnas til TV 2.

– Hadde dere funnet gjerningsmannen hvis ikke det var for vitnet?

– Det hadde i hvert fall gjort etterforskningen mye vanskeligere. Han har utvilsomt bidratt til en rask oppklaring, sier hun.

AKTOR: Politiadvokat Rita Parnas mener den unge mannen gjorde politiets jobb langt enklere. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Politiet har også en overvåkningsvideo som de mener viser siktede både før og etter knivstikkingen.

Truet med kniv i 2018

Onsdag besluttet politiet at det skal gjennomføres en fullstendig rettspsykiatrisk undersøkelse av den siktede mannen.

For to år siden ble han dømt for lignende kriminalitet som han nå er siktet for.

Ifølge dommen fra Oslo tingrett var han en lørdagskveld i februar 2018 på Rosenhoff, der han fikk øye på en kvinne.

Kvinnen har forklart at hun var på vei hjem og bare hadde 50 meter igjen til huset sitt da hun møtte den ukjente mannen på en smal sti. Plutselig tok mannen frem en 30 centimeter lang kniv, holdt henne rundt hennes venstre håndledd og dro henne med seg.

Mens han trakk henne i retning huset sitt, forsøkte kvinnen å få kontakt med en forbipasserende tredjeperson uten å lykkes. Mannen, som var beruset, hadde samtidig skjult kniven.

Underveis tenkte hun at det var «hennes tur til å bli stukket ned». Likevel klarte hun å bevare roen.

Først da de var inne i bygget der mannen bodde, hilste de to på hverandre. Da slapp mannen taket, men kvinnen valgte likevel å følge etter ham opp til leiligheten i stedet for å løpe.

I leiligheten fikk hun, som forespeilet, hilse på mannens kone. Hun ble sittende i en halvtime og drikke kaffe før hun dro derfra.

Røsket seg løs

Noen måneder senere, en fredagskveld i april 2018, var mannen igjen på Rosenhoff. Han hadde drukket det han selv beskriver som «ekstremt mye».

Igjen traff han på en tilfeldig kvinne.

Kvinnen har forklart at hun var på vei hjem fra jobb og hørte på musikk da mannen tok tak i armen hennes og viste frem en kniv. Han beordret henne til å bli med ham hjem, men hun røsket seg løs fra grepet hans og løp.

Mannen jaget kvinnen rundt et hjørne før han ga opp, ifølge kvinnens forklaring.

For de to hendelsene fikk mannen ti måneders fengsel. I onsdagens fengslingskjennelse legger retten vekt på dommen fra 2019, som viser at mannen også tidligere har truet kvinner uprovosert.