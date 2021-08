Mann varetektsfengslet i fire uker etter knivstikking i Oslo

En mann i 50-årene som knivstakk en tilfeldig forbipasserende kvinne på Fagerheimgata i Oslo mandag, har blitt fengslet i fire uker for drapsforsøk.

Politiet ba om fire ukers varetekt for å forhindre at vedkommende ødelegger bevis eller begår noe straffbart igjen, melder NRK.

Det antas at kvinnen var et tilfeldig offer for knivstikkingen, da hun ikke hadde noen tidligere relasjon til den siktede.

– Mannen er brakt inn av politiet, og han er noe, men ikke veldig godt kjent av oss. Det er ingen relasjon mellom ham og kvinnen, etter det vi vet per nå, og angrepet kan sies å framstå som noe uprovosert, sa innsatsleder Brian Skotnes i Oslo-politiet til NTB tirsdag.

Kvinnen er ifølge NRK sterkt preget av det som har skjedd, men ikke alvorlig skadd.

