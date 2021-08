Warholm om utstyrsdebatten: – Tror ikke hvem som helst kunne løpt på 45,94

Etter at Karsten Warholm knuste sin egen verdensrekord da han tok OL-gull på 400 meter hekk har sko og banedekket i Tokyo vært oppe til diskusjon. Dette mener Warholm selv.

Dagen etter at det suverene OL-gullet var et faktum møtte Karsten Warholm den norske pressen igjen. I timene etter den nye verdensrekorden på 45,94 ble satt har det vært en internasjonal utstyrsdebatt.

Spørsmålet er hvor mye sko og banedekket hadde å si for den enorme prestasjonen til Warholm, og gullvinneren har en forståelse for at spørsmålene kommer.

– Det blir jo naturlig når det blir så gode tider som det har vært her, og jeg kommer aldri til å bli den som nekter for at teknologi kommer til å være med å drive frem den mest grunnleggende idretten som kanskje finnes, friidrett. Men jeg tror ikke det er slik at hvem som helst kunne gått ut der og løpt 45,94, likevel, sier Warholm på onsdagens pressekonferanse.

Selv tenker han mest hvilket arbeid han legger ned for å nå målene sine.

– Selvfølgelig vil utstyr alltid hjelpe deg litt, men størsteparten handler om det arbeidet vi har lagt inn og at vi har flyttet nivået. Det føler jeg meg ganske trygg på, men selvfølgelig vil man kunne hente noen hundredeler på bra utstyr og den type ting, sier Warholm til TV 2 og utdyper:

– Det er nok en greie som alltid kommer til å henge med oss, men det har det på en måte gjort for alltid. De som holdt på på 2000-tallet hadde bedre sko enn de som holdt på i 1990 og så videre. Det er sånn jeg ser det, egentlig.

– Kanskje den beste skoen til øvelsen

Warholm har selv vært med å utvikle sin egen sko som har så tynne karbonplater som mulig.

– Hva er det med dine sko som gjør at du får litt hjelp av dem?

– Et hvert materiale som du bruker, også de skoene som du har på deg nå, hvis du bøyer dem vil de sprette tilbake i sin originale form, i hvert fall ganske mange ganger før de blir ødelagt.

– Da får du et løft?

– Du gjør jo på en måte det. Samtidig skal du jo jobbe med materialet og du skal bruke skoen på riktig måte. Jeg husker da jeg kastet spyd. Da kastet jeg med et vanlig og billig spyd først, deretter med karbonspyd. Andreas Thorkildsen kastet med det da han kastet langt. Jeg kastet dårligere med et karbonspyd fordi jeg ikke hadde de grunnleggende ferdighetene til å mestre det, forklarer Warholm.

– Jeg vet hva som funker for meg, og åpenbart så har jeg kanskje den beste skoen til øvelsen jeg driver med. Jeg synes Leif sa det fint, det fine med skoen er at den er på en måte så enkel, men likevel så funksjonell. Det er det jeg foretrekker, poengterer han.

Mange faktorer som spiller inn

Trener Leif Olav Alnes påpeker at det er flere faktorer enn bare sko og banedekke som spiller inn når det blir satt så gode tider som under finalen på 400 meter hekk.

– Det var veldig lite vind inne på stadion, det var varmt, helt sikkert bra dekke, folk er i form og det kan til og med være sko som man har antydet, forklarer Alnes.

Løpebanen i Tokyo er ifølge det internasjonale friidrettsforbundet den beste banen noensinne, og noen OL-utøvere har beskrevet det som å løpe på luft.

– Det er en tendens at når forholdene er gode og folk er i form får du gode resultater, og så kommer diskusjonen om hva det skyldes. Det er veldig mange faktorer her i Tokyo som ligger til rette, poengterer Alnes.

Warholm forteller at han ikke har tenkt noe spesielt over banedekket under årets OL.

– Det var ikke sånn når jeg løp at jeg tenkte at det var en revolusjon, men det er åpenbart et raskt og bra dekke, sier Warholm.

Og det er kanskje ikke så rart at den nybakte OL-vinneren trives ekstra godt på nettopp dette banedekket, da det er det samme han trener på hjemme i Vallhall Arena til daglig.

– Dette er selvfølgelig en nyere og bedre versjon enn det vi har i Vallhall om du tenker på fart, men det er ikke noe jeg merker når jeg står der. Jeg kan løpe like fort mellom hekkene på Bislett også, men det vil nok gi litt ekstra å ha et konkurransedekke i det formatet som vi har her, forklarer Warholm.