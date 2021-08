Her var det færrest smittede – nå er det flest

Det er foreløpig meldt om 2 165 tilfeller av covid-19 i uke 30. Dette er en økning på hele 45 prosent sammenlignet med uke 29.

– Vi opplever fortsatt at vi har kontroll over pandemien i Norge, men vi ser en økning. Vi er opptatt av å følge nøye med på situasjonen de nærmeste dagene og ukene, sier Gun Peggy Strømstad Knudsen i FHI.

Smitten øker i alle aldersgrupper, men det er spesielt blant tenåringer og yngre voksne at smitten er høyest.

FHI: Assisterende direktør i Folkehelseinstituttet, Gun Peggy Strømstad Knudsen under en pressekonferanse om koronasituasjonen. Foto: Torstein Bøe / NTB

Flere smitteutbrudd

I uke 28 og 20 var det Møre og Romsdal som hadde færrest nye smittede per 100.000 innbyggere.

Nå er situasjonen snudd på hodet og denne uken er det Møre og Romsdal som har flest nye smittede per innbygger.

Det er Møre og Romsdal som har flest meldte tilfeller per 100.000 innbygger for uke 29 og uke 30 samlet.

I tillegg til Møre og Romsdal er det også registrert en økning i smitte Vestfold og Telemark, Vestland, Agder, Rogaland og Oslo.

Følger situasjonen tett

FHI slår i rapporten fast at pandemien foreløpig er under kontroll selv om smitten øker enkelte steder i landet.

– Selv om det nå er kommet en økning i antall tilfeller, og Delta-varianten dominerer i landet, regner vi det som lite sannsynlig at epidemien blir så stor som tidligere bølger, og at sykehusenes kapasitet trues, står det i rapporten.

Likevel understreker FHI at de følger situasjonen tett.

– Tiltak må balanseres mot sykdomsbyrden, særlig sykehusinnleggelser, kapasitet i helsetjenesten og vaksinasjonsprogrammets framgang.

Flere fullvaksinerte blir smittet

Onsdag kunne Bergens Tidende melde at det er registrert koronasmitte på ni sykehjem i kommunen, til tross for at beboerne er fullvaksinert.

I ukesrapporten kommer det frem at totalt 876 personer har fått påvist koronavirus etter at de ble regnet for å være fullvaksinerte. Uken før var dette tallet 708.

– Det er egentlig som forventet. Vaksinen har ikke 100 prosent beskyttelse, så det er forventet at neon vil bli smittet selv om de er fullvaksinert, sier Knutsen.

Hun understreker at selv om vaksinen ikke alltid beskytter mot smitte gir den god beskyttelse mot alvorlig sykdom.

Delta dominerer

FHI opplyser at det nå er Delta som er den virusvarianten som oftest blir påvist i Norge. Det er nå bekreftet 3.380 tilfeller av delta-varianten i Norge.



– Når det gjelder smittetall så tror jeg nok fortsatt vi kan forvente en videre økning. Vi vil nok også se litt økning i antall sykehusinnleggelser, men vi forventer ikke en stor økning der, sier Knudsen.

I ukesrapporten kommer det frem at det i uke 30 ble registrert fire korona-relaterte dødsfall. Dette er en økning fra 0 dødsfall i uke 29.