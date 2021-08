Nå sprekker hjemmekontor-bobla. Én ting er avgjørende for å tåle det

For mange er det over ett år siden sist gang de var fysisk tilstede på arbeidsplassen. Her er psykologens tips for å takle overgangen fra hjemmekontor.

Pen-skjorte og kosebukse, drikke morgenkaffen samtidig som første Teams-møte, ta litt lange lunsjpauser og kanskje få presset inn en treningsøkt i løpet av dagen.

Hjemmekontor har gitt mange muligheten til å omstrukturere sin egen hverdag, og mange gruer seg nå til å komme tilbake på jobb.

Psykolog Henrik Jahren og atferdsspesialist Jørgen Dalen mener det er konkrete ting som kan gjøre overgangen lettere.

Mange gruer seg

Atferdsspesialist i Mindshift, Jørgen Dalen, mener det er et kjent problem at mange gruer seg til å komme tilbake til kontor-hverdagen.

Atferdsspesialist i Mindshift, Jørgen Dalen. Foto: Eir Bue

– Det handler mye om at pandemien har etablert nye vaner og at det å være på jobb virker nytt og fremmed og derav litt skummelt, sier han til TV 2.

Han mener det er mange som har gledet seg til å komme tilbake på jobb, men at det er viktig å være bevisst på de som merker utfordringer knyttet til forandringen.

– Det er nok mange som har hatt det fint på hjemmekontor og føler de får løst oppgavene på en god måte der. Når de nå skal tilbake til hverdagen så er det viktig å passe på at de også blir ivaretatt.

Arbeidsgiver sitt ansvar

Det er både opp til arbeidsgiver og arbeidstaker at overgangen blir så bra som mulig, mener Dalen. Han viser derimot til en rekke interessekonflikter som gjør det utfordrende.

– Folk opplever at de har det bra hjemme. De får løst oppgavene på en god måte. Lederne ser på det på en litt annen måte, sier han og utdyper:

– Lederne opplever at det går ut over kulturen og verdiskapningen. Folk får også en løsere tilknytning til arbeidsplassen, noe som ikke er gunstig fra et arbeidsgiverperspektiv.

HJEMMEKONTOR: Mange har vendt seg til en annerledes arbeidshverdag i forbindelse med pandemien. Foto: Thomas Brun / NTB Scanpix

Han mener arbeidsgivere nå har et større ansvar for å tilpasse seg arbeidstakere sine preferanser mer enn noen gang.

– Det er viktig med tydelige ledere som forteller hva som er forventet og kreves. Dette vil også hjelpe de som sliter litt med å komme seg over hjemmekontor-kneika og ferieboblen, sier han.

Sosiale problemer

Det at flere kommer tilbake fra hjemmekontor gjør at man også omgås flere enn på veldig lang tid. Det kan føles som en stor sosial påkjenning for noen.

– Det er forskjell på folk, og noen er jo mer introvert og vil trenge mer tid. Andre vil ikke jobbe hjemme og har gledet seg lenge til å omgås flere folk, sier Dalen.

Atferdsspesialisten påpeker at man må kjenne på det selv, men at det er viktig at man ikke unngår å dra tilbake.

– Det å unngå det man er redd for det løser ikke problemet. Hopp i det. Tydelige ledere som sier at du må tilbake kan også hjelpe på dette.

En tydelig oppfordring

Denne hjemmekontor-kneika mener også sjefspsykolog og gründer i Braive, Henrik Jahren, det er viktig å komme over.

Sjefspsykolog og gründer i Braive, Henrik Jahren. Foto: Braive

– Det er nok mange som har gruet seg til å komme tilbake og mange kan ha opplevd det som en lettelse når det har dratt ut på tid. Hver gang man «slipper unna» å eksponere seg for noe man frykter, så bekrefter man for hjernen at situasjonen er farlig situasjon, sier han.

Han mener også at det er viktig at ledere tilrettelegger for ansatte når de kommer tilbake.

– Gi ansatte muligheten til å dele og inkorporere positive lærdommer de har fått gjennom hjemmekontortilværelsen, samt sørg for at de som er i behov av hjelp til å komme inn i hverdagen vet hvor de skal snu seg for å få det, sier Jahren.

Dersom du er en av de som har negative tanker om det å begynne å jobbe igjen, har Jahren spesielt en oppfordring.

– Når man kommer på jobb så har man en forventning om at man skal jobbe fra man kommer til man går hjem. Det er annerledes å være tilbake på kontoret med alt det det medfører. Så: husk å ta pauser, strukturer hverdagen og vær snill mot deg selv, sier Jahren.

Følelsen av å ikke strekke til

Mange som allerede har startet kan føle på at de ikke strekker til på jobben de før pandemien hadde stålkontroll på. Psykologen mener det er viktig at man forsøker å ha et bevisst forhold til hva man sier til seg selv.

– Negative og vonde tanker kan bli selvoppfyllende profetier dersom man hører og tror nok på dem. Dersom innstillingen din blir negativ, så er første skritt å kjenne igjen dette uhjelpsomme mønsteret og forsøke å flytte fokus over på ting du mestrer eller det du jobber med å forbedre, sier Jahren.

Å strukturere arbeidet og hverdagen kan være en god måte for å komme inn i gamle rutiner igjen, men Jahren mener også at det er viktig å ta hensyn til nye behov.

– Veldig ofte betyr følelsen av at du ikke får til noe, at du ikke har oversikt på det du skal gjøre. Lag to-do-lister og gi deg selv en liten belønning for hver ting du klarer å gjennomføre. Jobb konsentrert i en periode og ta en pause, oppfordrer han.

Han har også en beroligende beskjed:

– Jeg tror mange som gruer seg kommer til å bli positivt overrasket over hvor hyggelig det er å se igjen kollegaer. De brenner for å jobber med det som du også gjør. Veldig mange merker at det er mer gøy å være fysisk til stede med mennesker som jobber mot samme mål, sier psykologen.

Tilbake etter sommerferie

Jahren sier også at det absolutt ikke bare er i forbindelse med pandemien at folk kan oppleve oppstartsproblemer.

– Det tar alltid en del tid til å komme tilbake igjen etter sommerferie. Det er et godt tegn at man blir litt lettere sliten etter sommerferien. Da har man koblet av og gått ut av jobbmodus.

Han påpeker da at det er viktig å være litt forståelsesfull ovenfor seg selv og skjønne at man kommer inn i det igjen.

– Ikke vær så hard mot deg selv. Tenk på det litt som å begynne å trene igjen etter en lang pause - det tar litt tid å komme i gang og komme tilbake dit du var, avslutter han.