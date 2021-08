Slegge-Eivind tok sølv etter tre (!) norgesrekorder: – Det er fantastisk!

Sleggekasteren Eivind Henriksen (30) fikk en pangstart på OL-finalen i slegge. Med 79,18 forbedret han sin norske rekord fra kvalifiseringen.

På kast tre forbedret han rekorden ytterligere. Med et kast på 80.31 slo han rekorden sin for andre gang og sendte seg selv opp på 3. plass.

To rekorder var ikke nok for Henriksen. For på forsøk nummer fem slo han den norske rekorden for tredje gang i dag med hele 81,58. Hele to meter lenger enn rekorden han hadde før finalen.

Det holdt til sølvmedalje for Eivind Henriksen.

– Det har vært mange år med skader, men også mange år med god trening de siste årene. Det var fantastisk å få det ut nå, sier han til TV 2.

VILL JUBEL: Eivind Henriksen tok et sensasjonelt sølv etter å ha forbedret norgesrekorden tre ganger. Foto: Lise Åserud

– Det kjentes veldig bra ut på oppvarmingen. Det er litt vanskelig å se den 80-streken, men jeg tipper begge oppvarmingskastene mine var rundt 78, helt rolig og kontrollert. Jeg gjorde akkurat det som var planen i første omgang, og det gikk 79, så da tenkte jeg at jeg kunne gjøre 80, men jeg hadde aldri i verden trodd at jeg skulle få til 81,5. Det var sinnssykt digg å kaste i dag. Alt bare gikk av seg selv, sier han.

Visste at han kunne kaste lenger

I løpet av konkurransen falt han flere ganger utenfor pallen, men Henriksen forteller at han visste at han hadde mer inne.

REKORD: Eivind Henriksen etter et av sine monsterkast. Foto: Aleksandra Szmigiel

– Jeg hadde kontrollerte kast på 78-79, så jeg visste at hvis jeg bare skrur det opp litt inn i starten, og klarer å henge med da, så kan det gå enda lenger, men jeg hadde aldri i verden trodd at det skulle gå så langt.

Gjennom konkurransen kunne man høre og se Henriksens jubelbrøl etter flere av kastene, men på det beste var han relativt rolig.

– Det lengste kastet trodde jeg kanskje var opp mot 80, men jeg skrek jo mye mindre på det enn på mange av de andre, sier han og ler.

Slet etter vaksine

Han forteller at han har følt seg bra hele sesongen, men at han har vært litt knytt inn mot konkurranse. Da han ble dårlig etter andre vaksinedose, måtte han ta seg en uke fri og var urolig for formen inn mot OL.

– Det løsnet etter den uke med fri. Det var nøkkelen. Jeg pushet nok kroppen litt hardt i en periode hvor kroppen var litt redusert, som antakeligvis gjorde at jeg mistet mye energi, forteller han.

Mistet treneren

Veien til OL-medaljen har vært lang for Henriksen. I tillegg til alle skadene, gikk treneren Einar Brynemo bort kort tid før EM i 2018. Etter at OL-sølvet var et faktum var det en rørt medaljevinner som fikk spørsmål om gamletreneren.

BEVEGET: Eivind Henriksen satt i tårer etter medaljebragden. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN

– Jeg skulle ønske han kunne være med og oppleve det her, sier en gråtkvalt Henriksen til Discovery.

– Han var mer enn en trener. Han var en omsorgsperson, så han var veldig fin å ha med.

– Hva tror du han hadde sagt hvis han fikk høre at du ble kalt Norges sterkeste ballettdanser?

– Da tror jeg han hadde fornøyd, sier Henriksen og ler.

Blir hyllet

Reaksjonene lar ikke vente på seg. Sportssjef for friidrett i Norges idrettsforbund Erlend Slokvik er rørt når han møter TV 2.

– Det er helt fantastisk. Vi har pratet om medalje og 80 og 81 meter. Han er kanskje den mest ukjente medaljekandidaten men holdt på i mange år. Han har vært utrolig bra på trening i år, sier sportssjefen for friidrett, Erlend Slokvik til TV 2.

– Han er en ordentlig godkar. En gjennomtenkt og fin kar, sier han.

Olympisk mester Karsten Warholm har tatt til sosiale medier for å hylle Henriksen.

– Aldri har en medalje vært mer fortjent. Nyt det, skriver Warholm på Instagram.

To polske medaljer

På kast nummer 2 kastet han noe kortere - 79.06. Det fjerde kastet var på 77.78.

Det siste kastet hans kunne gitt OL-gull, men det endte på 80.02.

Gullet gikk til Woijciech Nowicki på 82.52. Pawel Fajdek ble nummer tre.

Eivind Henriksen, som er fra Bjørndal i Oslo, kvalifiserte seg direkte til finalen med norsk rekord på 78,79 meter. Dermed trengte han ingen flere forsøk. Da var han allerede klar blant de 12 som tok seg inn i finalen.