Norske stjerner fikk hjelp: – Det var en stor tabbe

De norske sandvolleyball-vikingene ble et monster større enn noen kunne sett for seg.

Torsdag ettermiddag er det semifinale i den olympiske sandvolleyball-turneringen i Tokyo.

Gullfavorittene Anders Mol og Christian Sørum skal opp mot overraskelseslaget Martins Plavins og Edgars Tocs fra Latvia.

– At de i det hele tatt er i kvartfinalen er en liten bombe, sa Norge-trener Kåre Mol.

Det var før Plavins/Tocs feide brasilianske Alison/Alvaro av banen i to strak sett. Mens latvierne var i ferd med å ta det første settet snakket Mol og Sørum med norsk presse etter sin egen kvartfinaleseier over ROC.

– De har spilt sykt bra i mesterskapet her, men slitt tidligere i år. De er gode i tung sand og trives her, sier Christian Sørum

Martins Plavins tok OL-bronse med en annen makker i 2012 og den erfaringen gjør at han er en mann som både spillerne og trener Mol frykter.

SEMI-KLARE: Edgars Tocs og Martins Plavins i kampen mot Brasil. Foto: Daniel Leal-olivas

Der det hele startet

Utenfor banen kommer de imidlertid godt overens, og det blir et spesielt møte. Det var nemlig i Latvia det norske sandvolleyballeventyret startet kort tid etter lekene i London.

Anders Mol, som da spilte med sin fetter Mathias, fikk nemlig komme på treningsleir for å trene med Plavins og co.

– Vi fikk lov å trene med stjernene. Det var der det startet, sier Mol junior.

Hans far utdyper:

– Latvia er en kjekk motstander for oss. De var et av verdens beste lag da vi fikk komme og trene med de. Det var enormt stort for oss, forklarer Kåre Mol.

– I tillegg spilte vi sykt bra og fikk selvtillit over at avstanden ikke var for stor. Så da stte vi oss ned på en kafé i Latvia og sa OK: Skal vi satse, eller skal vi la være? Anders la sparepengene sine på bordet, Mathias la inn et beløp. Og så starte vi å trene.

Resten er historie. Anders Mol har byttet partner til Christian Sørum, men de to har de siste årene vært verdens suverent beste sandvolleyball-lag.

REDNING: Christian Sørum med en stor ball-redning i kvartfinalen mot Lesjukov/Semenov. Foto: John Sibley

Latteren satt løst

Det blir god stemning når TV 2 møter den latviske duoen etter kvartfinale-avansementet og spør dem om treningsleiren.

– Det var en stor tabbe av oss. Du ser hva som skjedde, det er vilt, ler Pavins til TV 2 og sikter til at nordmennene ble verdens beste.

Før han blir litt mer seriøs.

– De er fantastiske folk. De er utøvere som har forbedret seg mye. De er unge og alle liker dem. Jeg liker ikke å innrømme det, jeg liker dem også.

– De smiler alltid, skyter Tocs inn.

– Jeg er glad jeg kan få spille mot de. De er helter i denne sporten. Jeg angrer ikke på at de fikk komme. Jeg håper de inviterer meg en gang, fortsetter Pavins.

Den latviske duoen har aldri klart å slå de norske stjernene, til tross for flere forsøk.

I sitt svar om hvordan de skulle slå Norge i semifinalen, avslører de neppe for mye taktisk.

– De er jo vikinger. Da har de to sverd. Gir de oss sverdene, så vil vi slå dem, sier Pavins på litt gebrokken engelsk og ler.