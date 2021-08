– På få sekunder var sykehuset forvandlet til en krigssone

BEIRUT (TV 2) Norske Benedicte var den første som ankom et av Libanons største sykehus da den dødelige eksplosjonen rammet hovedstaden Beirut.

Det har gått ett år siden eksplosjonen som kostet over 200 mennesker livet.

Norske Benedicte Næss Hafskjold er landdirektør i Libanon for Kirkens Nødhjelp og var en av mange som undret seg over røyken som kom fra havneområdet den dagen.

– Ble kastet inn i veggen

– Jeg har alltid tenkt at jeg er heldig som har utsikt mot havet og mot havnen, sier Hafskjold.

Hafskjold stod undrende ved verandadøren og prøvde å finne ut av hvorfor det brant på havnen. Så kom smellet.

Benedicte Næss Hafskjold jobber for Kirkens Nødhjelp, som landdirektør for Libanon og Syria. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Jeg hørte et enormt smell og så kom det et stort trykk. Jeg ble kastet inn i veggen og alt av ruter og dører ble blåst inn i leiligheten, sier Hafskjold.

I leiligheten kan man fortsatt se sporene av eksplosjonen. Nøkkelen som stod i døren har blitt skjev av det enorme trykket og alt av ruter er byttet ut.

– Jeg var bekymret over om det var et angrep. På den tiden visste vi ikke noe om hva som hadde skjedd. Jeg kom meg raskt ut av leiligheten, og var en av de første som kom meg til sykehuset, sier Hafskjold.

Så folk dø

Hafskjold ble fraktet til sykehuset som ligger noen minutter unna leiligheten.

– Jeg hadde et dypt kutt i hodet som blødde mye, kutt i ansiktet og armene, forteller Hafskjold.

Mange av sykehusene i byen ble ødelagt av eksplosjonen og flere helsepersonell mistet livet. Den kvelden mottok sykehuset nordmannen ble fraktet til over 700 skadde, den vanlige kapasiteten er på 300.

– Det gikk få minutter før skadde kom inn i hopetall. De lå over alt og det var blod over alt, sier hun.

– Først da skjønte vi hvor alvorlig situasjonen var. Det var dramatiske scener og jeg så flere som døde rett foran meg, forteller hun.

RUINER: Beirut ble hardt skadet av eksplosjonen og flere hundre tusen ble husløse. Foto: Hannah Mckay

En by i sorg

Ett år etter eksplosjonen har de etterlatte fortsatt ikke fått svar på hva som skjedde og ingen er stilt til ansvar.

Rundt om i landet er det ett slagord som går igjen: «Vi vil aldri glemme, vi vil aldri tilgi».

Over 200 menneskeliv gikk tapt, over 6000 ble skadde og flere hundre tusen ble husløse.

– Det er fortsatt veldig tøft for mange og det er fortsatt mange som sliter psykisk etter eksplosjonen, sier Hafskjold.

Libanon har de siste årene vært inne i en økonomisk krise og pandemien har gjort vondt verre.

Da eksplosjonen inntraff var det befolkningen selv som sto for opprydningsarbeidet.

Libanesere på en balkong under et stort banner med teksten «Gisler for en morderisk stat». Foto: Hussein Malla/AP/NTB

De kunne ikke forvente noe av myndighetene som visste om det farlige materialet som ble bevart i havnen.

– Jeg vil rose den libanesiske befolkingen for alt de har fått til til tross for omstendighetene. Det er en enorm solidaritet i landet etter eksplosjonen og samholdet kan ligne det vi så i Norge etter 22. juli, sier Hafskjold.

Eksplosjonen forsterket den politiske spenningen i landet og den dype forakten for en politisk elite som beskyldes for inkompetanse og korrupsjon, og som skjuler seg bak immunitet for å unngå gransking.

Jeffry Chartouri, som jobbet i den smadrede kornsiloen i havna, er fortsatt rasende etter at sju av kollegaene hans mistet livet i eksplosjonen.

Hvordan kunne de ansvarlige i årevis ha latt være å varsle dem om at tonnevis av eksplosjonsfarlige materialer var lagret rett ved kontoret deres, spør han og krever at alle, fra øverst til nederst, stilles til ansvar.

Protester

Onsdag holdt etterlatte en minneseremoni ved åstedet for eksplosjonen, som fortsatt ligger i ruiner, og en rekke andre seremonier og bønnestunder ble også holdt.

Tusener av libanesere demonstrerte onsdag for å kreve at de ansvarlige for den katastrofale eksplosjonen i Beiruts havn blir straffeforfulgt. Foto: AFP/NTB

Utover kvelden ble det avholdt demonstrasjoner ved Libanons nasjonalforsamling. Mange hadde med seg plakater med krav om ansvarliggjøring.

Medlemmer av nasjonalforsamlingen og resten av den politiske eliten i landet har blitt anklaget for å hindre etterforskningen av eksplosjonen.

Politiet brukte køller og tåregass mot steinkastende demonstranter. Ifølge Røde Kors ble over 50 personer såret og rundt ti er sendt til sykehus.

I en uttalelse sa politiet at de på lovlig vis ville svare på angrep fra ikke-fredelige demonstranter.

Dyp krise

Banker, forretninger, departementer og til og med vaksinasjonssentre var stengt onsdag for å markere ettårsdagen.

Politifolk holdt blomster for å markere ettårsdagen for havneeksplosjonen i Beirut onsdag. Foto: Hussein Malla/AP/NTB

Tirsdag kveld var Mervat Bakkour til stede ved en lysmarkering for de døde i et nabolag som ble rasert i eksplosjonen. Hun husker godt frykten hun følte 4. august i fjor.

– Jeg kan ennå ikke tro at så mange liv gikk tapt, sier hun.

Libanon er i dyp økonomisk og politisk krise, som blant annet har ført til at landet har vært uten fungerende regjering i ett års tid.

Da eksplosjonen rammet Beirut, hadde den økonomiske krisen allerede vart en godt stund. Et bankerott banksystem gjorde at folk ikke fikk tilgang til sparepengene sine, og valutaen stupte.

Hyperinflasjon og mat- og medisinmangel har ført til at halve befolkningen nå lever under fattigdomsgrensa, mens koronapandemien har fått helsevesenet til å knele.

Alt dette i et land der hovedstaden Beirut tidligere ble kalt Midtøstens Paris. Verdensbanken kaller det økonomiske fallet det verste og bratteste i verden på 150 år.

Livsfarlig lagring

Eksplosjonen i august i fjor var en av de kraftigste ikke-kjernefysiske eksplosjonene i verden noensinne. Katastrofen kunne høres og føles på Kypros, 200 kilometer unna.

En gigantisk hammer med ordene «Handling for rettferdighet» foran en av de store kornsiloene som ble ødelagt i den enorme eksplosjonen i Beirut i fjor. Foto: Hussein Malla/AP/NTB

Ikke lenge etter kom det for en dag at de 2.750 tonnene med eksplosjonsfarlig ammoniumnitrat hadde vært skjødesløst lagret i havna siden 2014, side om side med svært brannfarlige materialer.

En rekke høytstående tjenestemenn og politikere kjente til risikoen, men gjorde ingenting for å beskytte befolkningen, ifølge en rapport fra Human Rights Watch.

Ett år senere har granskingen gått i stå, og det er ennå ikke klart hvem som ga ordre om at lasten skulle lagres, og hvorfor gjentatte beskjeder og varsler om risikoen ble ignorert.

Kriminell tjenesteforsømmelse

Rapporten til Human Rights Watch dokumenterer hvem som kjente til faren, helt opp til president Michel Aoun, daværende statsminister Hassan Diab og sjefer i tollvesenet, hæren og sikkerhetsstyrkene.

Human Rights Watch kaller tjenesteforsømmelsene kriminelle og grove brudd på menneskerettighetene og krever internasjonal gransking, mens Amnesty International anklager myndighetene for «skamløs hindring av granskingen».

Også HRW anklager libanesiske embetsfolk for å sabotere granskingen, og sier at problemer som immunitet og mangler i granskingsprosedyrene gjør det umulig å oppklare saken. (TV 2/NTB)