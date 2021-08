OL over for Geir (61): Nå satser han mot Paris-OL

I kvalifiseringen tirsdag ble det en opptur for Geir Gulliksen, som kom seg til finalen.

Dessverre for 61-åringen og hesten Quatro gikk det trått i finalen. Det stertet greit, men etter hvert slet hesten og rev ned åtte hinder.

Da valgte Gulliksen å trekke seg.

– Hesten var helt sluttkjørt, og når det skjer på denne høyden her hjelper ingenting. Den tok i så mye i går at den var sliten. Etter fire hinder kom melkesyra, sier Gulliksen til TV 2.

Han sier han allerede etter oppvarmingen merket at Quatro var tung.

– Jeg skulle tatt beslutningen før, og det irriterer meg. Det viktigste er et hesten er like hel. Skal han hoppe på dette nivået må han være like fresh som i går.

– Jeg skulle ønske at det gikk bedre i dag, men det får jeg ikke gjort noe med.

Likevel hyller han hesten sin.

–Quatro er en fantastisk hest og satt Norge på kartet, sier en stolt Gulliksen.

Sikter mot Paris i 2024

Selv om han er skuffet lar han seg ikke knekke.

– Hadde jeg blitt knekt av dette hadde jeg gitt meg for mange år siden.

Gulliksen er Norges eldtse OL-utøver med sine 61 år. Nå har han planer om å delta i OL om tre år. Da håper han å stille til start i Paris.

– Fantastisk å være her



OL er dermed over for Gulliksen for denne gang.

– Det har vært fantastisk å være her og bli kjent med de norske utøverne i leiren. Det har vært enn opplevelse å være her med sønnen min som var hestepasser.

Gulliksen sier han har fått mange positive tilbakemeldinger fra de andre utøverne.

– Jeg var nok den store overraskelsen og ingen forventet at jeg skulle kvalifisere meg til finalen.

Gulliksen kom på delt 26. plass i kvalifiseringen. Det holdt til å bli blant de 30 beste.

