Kjempeavtale for La Liga – kan bety enormt for klubbene

La Liga bekrefter på sine nettsider at de har kommet til enighet med investeringsfondet CVC om en avtale verdt 2.700 millioner euro, eller 28 milliarder norske kroner. Avtalen innebærer at fondet kjøper ti prosent av La Liga.

90 prosent av pengene skal gå rett til klubbene i det spanske divisjonssystemet. Avtalen er fremdeles avhengig av at den godkjennes av de 42 Primera- og Segunda Division-klubbene.

Pengene skal i all hovedsak gå til prosjekter utenfor banen, og ikke til overganger og lønninger, men den spanske avisen AS skriver at 15 prosent av pengene kan sprøytes inn i spillerstallen. Avisen skriver også at pengene blir fordelt basert på TV-inntekter de siste sju årene. Stemmer dette kan det bety at Barcelona får råd til å resignere Lionel Messi og hjelpe Real Madrid i jakten på Kylian Mbappe.

Marca melder at de to gigantklubbene kan få henholdsvis 270 og 261 millioner euro som et resultat av avtalen.

Store økonomiske problemer

Spanske klubber har vært hardt rammet av koronapandemien, og La Liga-lagene skal ha tapt over 7,5 milliarder totalt forrige sesong. Storklubber som Barcelona og Real Madrid har slitt med økonomien, og dette har vært en stor årsak til at de fremdeles er med i den mye omtalte Superligaen.

Gigantene har holdt en lav profil på sommerens overgangsmarked, og de signeringene som har kommet har kommet gratis. Real Madrid har sikret seg David Alaba, mens Barcelona har sikret seg Eric Garcia, Memphis Depay og Sergio Agüero gratis.

Barcelona jobber på spreng for å kvitte seg med spillere for å kunne signere ny kontrakt med Lionel Messi. Denne uken var de andre spillerne som deltok i sommerens Copa America tilbake på treningsfeltet, men Messi står fremdeles uten kontrakt. Argentineren skal være enig med klubben om ny kontrakt, men signeringen drar ut fordi klubben sliter økonomisk.