Margot Robbie: – Føler jeg har peaket

Skuespillerstjernen er redd for at karrieren har nådd et toppunkt.

Australske Margot Robbie (31) ble for alvor et kjent navn i Hollywood da hun spilte den blonde skjønnheten Naomi Lapaglia, side om side med Leonardo DiCaprio (46), i The Wolf of Wall Street i 2013.

Siden har skuespilleren opparbeidet seg en imponerende merittliste innen film og blitt belønnet med flere priser, samt en rekke Oscar- og Golden Globe-nominasjoner.

SUKSESSFULL: Margot Robbie er et av de største navnene i Hollywood. Her avbildet under Oscar-utdelingen tidligere i år. Foto: Chris Pizzello / Pool / REUTERS / NTB

– Holder meg våken om natten

I et intervju med Fox News får Robbie spørsmål om hun er på toppen av skuespillerkarrieren.

– Helt ærlig, dette spørsmålet holder meg våken om natten. Jeg føler at jeg har peaket og at det kanskje bare går nedover fra nå av, innrømmer hun, og fortsetter:

Margot Robbie til TV 2: – Jeg har gjort noen feil i fortiden

– Kanskje er jeg på toppen og at det ikke kan bli bedre. Jeg håper ikke at det er tilfellet fordi jeg føler fortsatt at jeg har mye å gi, og det er fortsatt mange regissører jeg har lyst til å jobbe med. Jeg kommer til å fortsette og klatre så lenge jeg kan.

Fremgangsrik

31-åringen ble først kjent i hjemlandet i rollen som Donna Freedman i TV-serien Neighbours. Etter gjennombruddet i Hollywood har Robbie vært å se i filmproduksjoner som I, Tonya, Once Upon a Time in Hollywood, Mary Queen of Scots og Suicide Squad.

Videre har stjernen samarbeidet med flere store bransjenavn som Quentin Tarantino (58), Martin Scorsese (78), Will Smith (52), Brad Pitt (57) og Nicole Kidman (54).

– Han kommer til å drepe meg for at jeg forteller denne historien

I 2017 ble Robbie kåret som et av de 100 mest innflytelsesrike menneskene i verden av magasinet Times. På toppen av det hele driver hun også sitt eget produksjonsselskap, LuckyChap Entertainment.

I disse dager er skuespilleren aktuell med filmen Suicide Squad 2.