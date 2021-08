Kaster klærne etter rulleskifall: – Jeg måtte være kreativ

Vetle Sjåstad Cristiansen har sjelden vært redd for å by på seg selv, heller ikke etter et stygt fall på rulleski i forrige uke.

Den for tiden platinablonde 29-åringen fra Geilo – som akkurat nå er i Sandnes i forbindelse med Blink-festivalen – fryktet brudd da han deiset i asfalten i stor fart.

– Det pøsregnet og sommeren virket å være over. Laget gikk samlet og jeg skulle spare litt krefter i en nedoverbakkesving ved å angripe den på formel 1-vis. Men så ble det litt mye vinkel, jeg havnet på en god, gammel innerski og deiset rett på hofta og albuen, sier Sjåstad Christiansen.

FALT PÅ RULLESKI: 90 kilo deiset i asfalten i en krapp utforsving. Her fra Holmenkollen skifestival tidligere i sommer. Foto: Terje Bendiksby

Der den franske skiskytterstjernen Emilien Jacquelin havnet på sykehus med brudd i armen etter et fall på sykkel denne uka, slapp Sjåstad Christiansen med skrekken.

– Det ble ikke mye søvn de første dagene. Det svei så inni h******. Jeg klarte ikke å sove. Jeg plukket med meg noen solide brannsår på albuen og hofta, sier han.

Når TV 2 i etterkant av intervjuet ber om et bilde av skadene, tikker det etter hvert inn en smådristig variant i innboksen.

«Hadde bare dette med bandasje/plastpose/gaffateip for å kunne dusje. Måtte være kreativ. Spørs om det går gjennom TV 2s lettkleddfilter».

Det gjør det med grei margin, men kanskje er Sjåstad Christiansen på vei mot noe stort selv uten lettkledde baderomsbilder i tida framover:

Tirsdag satte han personlig rekord på 3000 meter da elitelaget testet seg på Sandnes Stadion, med Henrik Ingebrigtsen som tilskuer.

29-åringen løp inn til tiden 8.50, og ble kun slått av Tarjei Bø med 8.45, som også var personlig rekord.

REKORDSKRED: Med Henrik Ingebrigtsen som tilskuer løp tre av skiskyttergutta inn til personlige rekorder på 3000 meter. Foto: Egil Kristiansen

Johannes Thingnes Bø sørget for at hele tre av gutta på elitelaget noterte nye bestenoteringer på distansen - verdens beste skiskytter kom i mål på tiden 9.05.

– Inspirert av Warholm ville jeg se hvor langt ned i kjelleren det var mulig å gå. Det var helt forferdelig. Jeg har nesten kastet opp tre ganger i timen etter løpet, sier Sjåstad Christiansen, som ifølge Tarjei Bø må være verdens beste på 3000 meter hvis man deler tiden på antall kilo.

Riktignok hadde han kjøpt seg de omstridte Nike-skoene Vaporfly, men Sjåstad Christiansen forteller at han har lagt om litt på treningen denne sesongen etter en seig vinter, der han aldri markerte seg slik han hadde håpet og trodd.

– Kroppen har respondert på de endringene som er gjort, og da passer det bra å perse på 3000 meter. Jeg prøver å bli litt lettere i ræva, og kanskje bruke litt mindre krefter opp de bratte bakkene. I fjor skøytet jeg mye, og det funket ikke for meg. Jeg ble seig og stinn i muskulaturen, rett og slett. Nå har jeg prøvd å løpe en del i vår og i sommer, og det kjennes som jeg har tatt noen steg, sier han.