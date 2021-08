Britiske medier: Grealish skal være på plass i Manchester

DailyMail rapporterte tidlig onsdag at Jack Grealish er på plass i Manchester for å ferdigstille kontrakten. Også The Athletic og Telegraph melder at overgangen fra Aston Villa skjer innen kort tid.

Grealish vil ifølge flere medier gjennomgå den medisinske undersøkelsen onsdag eller torsdag, og ifølge The Guardian er det snakk om en femårskontrakt.

Overgangen vil koste 100 millioner pund som tilsvarer over 1,2 milliarder norske kroner. Om avtalen går i boks vil Grealish bli tidenes dyreste britiske spiller.

Tidligere onsdag bekreftet Aston Villa at de forsterker stallen med signeringen av angrepsspilleren Leon Bailey fra Bayer Leverkusen.

25-åringen har vært i Aston Villa siden han var seks år, og har vært kaptein for barndomsklubben siden 2019.

Grealish ble tilbudt en ny femårsavtale med bedre vilkår av Aston Villa i forkant av fotball-EM i håp om å beholde ham, men de respekterte samtidig Grealish sitt ønske om å spille i Champions League og har uttalt at de ikke ville stå i veien dersom et godt nok tilbud kom på bordet.

Saken oppdateres!